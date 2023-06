Absurd w kodeksie drogowym. Oblał egzamin bo znał przepisy. Usunęli pytanie

Z bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy usunięto te dotyczące "korytarza życia". To efekt petycji złożonej do resortu infrastruktury, która dowodziła wadliwości pytania i obecnych przepisów. Pytanie zniknęło z bazy, ale same przepisy pozostały bez zmian.

Zdjęcie Kandydat na kierowcę oblał egzamin, bo znał Prawo o ruchu drogowym lepiej niż twórcy pytań egzaminacyjnych / Adam Burakowski/REPORTER / East News