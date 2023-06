Tanie paliwo na wakacje nie dla wszystkich. Jak skorzystać z promocji?

Spis treści: 01 Amic Energy dołącza do wakacyjnych promocji na tanie paliwo

02 Promocja wakacyjna na BP. Jakie ceny paliw po obniżce?

03 Akcja wakacje i tańsze paliwo na stacjach Circle K. Jak skorzystać?

04 Rabat na paliwo na stacjach Moya. Potrzebna aplikacja

05 Obniżka cen paliw na Orlenie. 30 groszy na litrze i gwiazdka

06 Promocja na paliwo na Shellu. Obniżka cen tylko na V-Power

Kilka dni temu informowaliśmy już o promocji na stacjach Orlen oraz akcji wakacyjnej na Circle K, które jako pierwsze uruchomiło letnie obniżki cen. Tak jak przewidywaliśmy promocje wprowadzają na swoich stacjach paliwowych kolejne koncerny takie jak BP, Amic, Moya i Shell. Aby jednak móc zatankować tańsze paliwo trzeba spełnić pewne warunki - większość wiąże się z uczestnictwem w programach lojalnościowych. Wyjaśniamy w skrócie jak skorzystać z oferty promocyjnej stacji benzynowych w Polsce.

Amic Energy dołącza do wakacyjnych promocji na tanie paliwo

Sieć 117 stacji Amic Energy w Polsce wprowadziła akcję "Ale Rabat!", która obowiązuje od wczoraj (29.06) do końca sierpnia (31.08) w każdy dzień tygodnia. Zasady promocji:

Reklama

Rabat 35 groszy na litrze dotyczy paliw Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro, a obniżka na LPG wynosi 15 groszy. Promocja nie dotyczy AdBlue.

Niższa cena jest naliczana przy kasie po okazaniu karty Amic Club

Maksymalna łączna ilość zatankowanego paliwa w promocyjnej cenie to 70 litrów (na tydzień)

Z rabatu każdy uczestnik może skorzystać raz w tygodniu, jest on naliczany na pierwszej dokonanej transakcji w danym tygodniu kalendarzowym

Rabat nie łączy się z innymi promocjami na stacji Amic Energy, z wyłączeniem promocji "Kup Big Doga Tankuj z Rabatem".

Tankując 70 litrów paliwa tygodniowo na stacjach Amic możemy zaoszczędzić maksymalnie 245 złotych (10x 70 litrów), a w przypadku LPG maksymalna oszczędność wyniesie 105 zł (przy założeniu że mamy zbiornik LPG o pojemności 70 litrów).

Promocja wakacyjna na BP. Jakie ceny paliw po obniżce?

Podobnie jak na innych stacjach także na BP już od dziś posiadacze kart lojalnościowych Payback będą mogli tankować tańsze paliwo. Promocja potrwa do końca sierpnia (31.08).Warunki akcji na BP:

Z rabatu na paliwa mogą skorzystać tylko zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Payback

Rabat na paliwa regularne i Ultimate wynosi 30 gr/l, a na LPG 10 gr/l

Rabat obejmuje jedno tankowanie w tygodniu na 50 litrów paliwa, przy tankowaniu nie większym niż 199 litrów. Przy ilości większej niż 50 litrów niższa cena naliczona jest na 50 l.

Paliwo w promocyjnych cenach można tankować 4 razy na miesiąc

Rabat udzielany jest tylko przy płatności kartą płatniczą lub kredytową, gotówką lub punktami Payback. Nie obejmuje płatności dokonywanych kartami paliwowymi (w szczególności ROUTEX, UTA, DKV oraz kartą przedpłaconą bp Supercard)

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stacjach BP

Na BP możemy zaoszczędzić maksymalnie 120 zł przez całe wakacje (8 tankowań po 50 l) tankując paliwa regularnie i Ultimate, lub 40 zł tankując LPG w promocyjnej cenie.

Zdjęcie BP także wprowadziło wakacyjne rabaty na paliwo / 123RF/PICSEL

Akcja wakacje i tańsze paliwo na stacjach Circle K. Jak skorzystać?

Aby zatankować paliwo taniej o 35 gr na stacjach Circle K trzeba posiadać kartę lojalnościową Circle K Extra. Oto warunki:

Promocja na Circle K obowiązuje w każdy weekend wakacji, aż do 3 września (w piątek, sobotę i niedzielę do północy)

Jednorazowo można zatankować maksymalnie 85 litrów paliwa maksymalnie raz na dobę

Obniżka dotyczy paliw miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel

aby otrzymać rabat należy zapłacić kartą, bonami wartościowymi lub gotówką przy kasie. Nie dotyczy płatności aplikacją, przy kasie samoobsługowej, a także zapłaty za paliwo kartami pre-paid i flotowymi Routex, Circle K PRO, Circle K EASY, UTA, DKV lub innymi.

Rabat dotyczy tylko paliw tankowanych do zbiorników w samochodzie - nie obowiązuje podczas tankowania do kanistrów, baniek, zbiorników zewnętrznych

Zdjęcie Stacje paliw Circle K są własnością kanadyjskiuej firmy Alimentation Couche-Tard / 123RF/PICSEL

Maksymalne wykorzystanie promocji na stacjach Circle K pozwala zaoszczędzić aż 980 zł, ale aby to zrobić należałoby w każdy weekend tankować trzykrotnie (piątek,sobota,niedziela) po 85 litrów paliwa, co oznaczałoby zatankowanie ponad 2800 litrów paliwa. Realnie, tankując raz w tygodniu do pełna (przyjmijmy 60 litrów) możemy zaoszczędzić 230 zł.

Rabat na paliwo na stacjach Moya. Potrzebna aplikacja

Od dziś, czyli od 30 czerwca rusza też promocja na stacjach Moya. Potrwa do końca czerwca i obowiązuje tylko nowych i obecnych uczestników programu lojalnościowego Super MOYA. Oto skrócony regulamin promocji:

Promocją nie są objęte stacje automatyczne oraz stacje samoobsługowe (Moya Express).

Rabat udzielany jest po zeskanowaniu kodu w aplikacji Super MOYA

Każdy Użytkownik aplikacji otrzyma osiem kuponów do wykorzystania (4x na lipiec i 4x na sierpień) rabat obejmuje maksymalnie 30 litrów zatankowanego paliwa na jeden kupon w trakcie jednej transakcji - miesięcznie niższa cena obejmuje maksymalnie 120 litrów paliwa

Niewykorzystane kupony nie przechodzą na kolejny okres.

Rabat wynosi 30 gr brutto / litr paliwa ON, ON Power, PB 95, PB 98; 10 gr brutto / litr paliwa LPG do pojemności 30 l zatankowanego paliwa

Jeśli uczestnik promocji dokona zakupu produktu z oferty gastronomicznej takich jak: hot dog, gorący napój, zapiekanka lub kanapka otrzyma dodatkowy rabat 10 gr brutto / litr paliwa ON, ON Power, PB 95, PB 98, LPG,

Promocja "Tankuj na Moya z rabatami do 40 gr/l" nie łączy się z innymi promocjami paliwowymi na stacjach paliw MOYA.

Jeśli korzystamy z promocji nie są naliczane punkty w aplikacji Super MOYA za zakupione paliwo, hot dogi, gorące napoje, zapiekanki lub kanapki

Promocja nie dotyczy transakcji dokonywanych przy użyciu kart flotowych, za pomocą przelewu, na dokument WZ

Rabat nie będzie naliczany na paliwa tankowane do innych zbiorników niż zbiorniki samochodowe - pracownik stacji może wtedy odmówić udzielenia rabatu

Maksymalna oszczędność na stacjach Moya, przy zatankowaniu pełnych 240 litrów paliwa objętych promocją (przez dwa miesiące) to 96 zł.

Obniżka cen paliw na Orlenie. 30 groszy na litrze i gwiazdka

Orlen był drugim koncernem paliwowym, który ogłosił wakacyjną promocję w tym roku. Akcja ruszyła dziś i potrwa do 31 sierpnia. Poniżej pełne zasady wakacyjnej akcji Orlenu:

Z akcji promocyjnej mogą skorzystać tylko uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay (na podstawie aplikacji lub fizycznej karty)

Rabat wynosi 30 gr/l benzyny lub oleju napędowego

Z promocji można skorzystać 4 razy w ciągu miesiąca, tankować można każdego dnia

Maksymalna jednorazowa ilość paliwa objętego rabatem w ramach akcji promocyjnej to 50 litrów (łącznie 200 litrów miesięcznie)

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 10 gr/l

Zdjęcie Orlen znów wprowadził wakacyjną promocję. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Akcja promocyjna na Orlenie pozwala zaoszczędzić maksymalnie 160 zł w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny, a 120 zł w przypadku jedynie uczestnictwa w programie lojalnościowym Vitay

Promocja na paliwo na Shellu. Obniżka cen tylko na V-Power

3 lipca do wakacyjnych akcji promocyjnych dołączy Shell, jednak ich program będzie dotyczył jedynie paliw premium: Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Akcja potrwa do 31 sierpnia:

Rabat na paliwa wynosi 30 gr/l Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel

Promocja obowiązuje 5 dni w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedzielę

Maksymalna ilość zatankowanego paliwa w ramach akcji rabatowej to 60 litrów, minimum 10 litrów (każdy zatankowany litr paliwa powyżej wartości 60 litrów nie będzie objęty promocją)

Liczba tankowań w ramach promocji jest nieograniczona

Z akcji mogą korzystać osoby będące uczestnikami programu lojalnościowego Shell ClubSmart (na podstawie aplikacji lub karty plastikowej)

Rabat obejmuje płatności dokonywane gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Z promocji wyłączone są karty paliwowe i flotowe: ShellCard, Esso, UTA, DKV, Lotos, Moya, MOL

Z obniżki cen mogą korzystać kierowcy samochodów o DMC do 3,5 tony tankujący do zbiorników lub atestowanych kanistrów

Akcja nie łączy się z innymi promocjami na stacjach Shell i obowiązuje tylko na wybranych stacjach (listę stacji można znaleźć na stronie Shell)

Zdjęcie Shell postawił na paliwa premium - to one są objęte wakacyjnym rabatem / 123RF/PICSEL

***