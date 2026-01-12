W skrócie BYD prezentuje nowe wersje hybryd plug-in z serii Qin, oferujące do 210 km zasięgu w trybie elektrycznym.

Nowe modele Qin Plus DM-i i Qin L DM-i wyróżniają się większymi bateriami oraz konkurencyjną ceną na rynku chińskim.

Chiński producent reaguje na zmiany podatkowe, jednocześnie ustanawiając nowe standardy w segmencie.

BYD zaprezentował dwa sedany - Qin Plus DM-i oraz Qin L DM-i na rok modelowy 2026 r. Samochody te cieszą się w Chinach dużym zainteresowaniem - w minionym roku sprzedano łącznie 661 090 egzemplarzy.

46 tys. zł za nowego BYD. Bateria 25,28 kWh oferuje 210 km zasięgu

Dotychczas Qin Plus DM-i z napędem hybrydowym typu plug-in dostępny był w dwóch wersjach zasięgu - 55 km oraz 128 km, natomiast model Qin L DM-i w trybie elektrycznym mógł przejechać 128 km. Najważniejszą nowością w obu modelach jest bateria o pojemności 25,28 kWh, która jest częścią układu napędowego DM 5.0 składającego się z wolnossącego silnika benzynowego 1.5 o mocy 99 KM oraz jednostki elektrycznej o mocy 161 KM.

Qin Plus DM-i z baterią 25,28 kWh kosztuje w Chinach od 89,8 tys. juanów, czyli około 46 tys. zł, natomiast Qin L DM-i z tym samym akumulatorem wyceniony jest na 116,8 tys. juanów, czyli nieco ponad 60 tys. zł.

Nawet 210 km na prądzie

Dla porównania, inne chińskie sedany w tym segmencie posiadają akumulatory o pojemności poniżej 20 kWh. Przykładowo Geely Starshine 6 oferuje baterię 17 kWh, która pozwala na przejechanie 125 km w trybie elektrycznym. Z kolei Galaxy A7 ma akumulator 18,4 kWh i zasięg 150 km, a Chery Fulwin A8L - 18,67 kWh i 145 km.

Zasięgi w trybie elektrycznym na poziomie 200 km zaoferowało natomiast Volvo w oferowanym w Chinach nowym XC70. Ten samochód może być wyposażony w baterię o pojemności 39,6 kWh.

Warto przy tym pamiętać, że chińska norma CLTC jest znacznie mniej restrykcyjna niż europejskie WLTC, a więc zawyża zasięgi.

BYD Qin Plus DM-i. Ceny startują od 41 tys. zł

Model Qin Plus DM-i na rok 2026 ma 4780 mm długości, 1837 mm szerokości oraz 1515 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2718 mm.

Podstawowa wersja posiada 8,8-calowy zestaw wskaźników oraz 10,1-calowy centralny ekran dotykowy. Bateria o pojemności 15,87 kWh zapewnia - według normy CLTC - 128 km zasięgu. Z kolei najlepiej wyposażona odmiana ma ekran o przekątnej 12,8 cala oraz system wspomagania jazdy DiPilot 100, który wykorzystuje 12 kamer i 5 radarów.

BYD Qin Plus DM-i dostępny jest w trzech wariantach:

BYD Qin Plus DM-i 128 km Progressive - 79 800 juanów (ok. 41 tys. zł),

BYD Qin Plus DM-i 210 km Progressive - 89 800 juanów (ok. 46 tys. zł),

BYD Qin Plus DM-i 210 km Advanced - 99 800 juanów (ok. 51 tys. zł).

BYD Qin L DM-i dostępny w czterech wersjach

Z kolei model Qin L DM-i to większy sedan, który mierzy 4830 mm długości, 1900 mm szerokości i 1495 mm wysokości. Samochód otrzymał nowy przód i nowe kolory.

Wersja podstawowa posiada 8,8-calowy ekran wskaźników LCD oraz 12,8-calowy ekran główny, a także akumulator o pojemności 15,87 kWh pozwalający na pokonanie 128 km w trybie elektrycznym. Z kolei w topowej odmianie znajdziemy 15,6-calowy wyświetlacz z systemem DiLink 100, lodówkę, wyświetlacz head-up oraz system wspomagania kierowcy ADAS DiPilot 100.

BYD Qin L DM-i dostępny jest w czterech wersjach:

BYD Qin L DM-i 128 km Progressive - 96 800 juanów (ok. 50 tys. zł),

BYD Qin L DM-i 128 km Leading - 106 800 juanów (ok. 55 tys. zł),

BYD Qin L DM-i 210 km Surpassing - 116 800 juanów (ok. 60 tys. zł),

BYD Qin L DM-i 210 km Cloud - 126 800 juanów (ok. 65 tys. zł).

