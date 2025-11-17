W skrócie Chińska firma BYD planuje podwojenie sprzedaży na rynkach międzynarodowych, celując w 1,6 miliona aut w 2026 roku.

Ekspansja BYD opiera się na rozbudowie zagranicznych fabryk m.in. w Turcji, Węgrzech i Brazylii, by unikać ceł i zintensyfikować obecność na kluczowych rynkach.

Najlepiej sprzedający się model BYD w Europie, hybrydowy SUV Seal U, będzie w całości produkowany w nowym zakładzie w Turcji.

Chińscy producenci samochodów nieustannie notują przyrosty sprzedaży, które stawiają ich na czołowych miejscach w światowych rankingach. Tak spektakularne wyniki są efektem m.in. coraz skuteczniejszej ekspansji na własnym, największym na świecie rynku motoryzacyjnym.

Równocześnie chińskie koncerny coraz śmielej wkraczają na rynki zagraniczne, stając się znaczącym konkurentem dla miejscowych producentów. W tym kontekście szczególnie wyróżnia się BYD, który w 2026 roku planuje pobić dotychczasowe rekordy sprzedaży poza granicami kraju.

1,6 mln pojazdów za granicą. Chińczycy mają ambitne plany

Według serwisu Automotive News Europe, BYD planuje w przyszłym roku sprzedać za granicą nawet 1,6 miliona pojazdów, podwajając w ten sposób skalę swojej ekspansji zagranicznej i osiągając dwucyfrowy wzrost. Najnowsze prognozy sprzedaży międzynarodowej przewyższają wcześniejsze oczekiwania, które zakładały, że w 2025 roku poza Chinami firma sprzeda od 900 tys. do 1 miliona pojazdów. Według ekspertów wzrost będzie napędzany głównie przez wprowadzanie nowych modeli.

W realizacji planów ekspansji zagranicznej BYD ma także pomóc m.in. konsekwentne rozbudowywanie zakładów produkcyjnych w innych regionach świata. Obecnie sprzedaż zagraniczna firmy jest równomiernie rozłożona w różnych regionach - na Europę, Amerykę Północną oraz kraje ASEAN przypada po jednej trzeciej całkowitej sprzedaży międzynarodowej.

BYD na dobre wchodzi do Europy. Nowy zakład w Turcji

Firma jednak teraz inwestuje w kolejne zagraniczne fabryki do lokalnego montażu - m.in. w takich krajach jak Węgry czy Brazylia. Do końca 2026 roku BYD planuje uruchomić także kolejny zakład w Turcji, który skoncentruje się na produkcji samochodów z napędem hybrydowym. To właśnie w tureckim zakładzie w całości powstawać będzie najlepiej sprzedający się model marki w Europie - hybrydowy SUV Seal U.

Model ten już wcześniej okazał się największym sukcesem BYD na europejskim rynku, osiągając 55 504 rejestracje w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku. Budowa fabryk w Europie pozwoli firmie uniknąć m.in. ceł nakładanych przez Unię Europejską na pojazdy importowane z Chin.

