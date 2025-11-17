W skrócie Policjanci z Wrocławia przeprowadzili kontrolę hałasu samochodów przy użyciu sonometru.

Zielony Dodge Challenger przekroczył dozwolony poziom głośności o 10 dB i stracił dowód rejestracyjny.

Policja zapowiada dalsze, regularne kontrole hałasu pojazdów w odpowiedzi na skargi mieszkańców.

Kontrola hałasu pojazdów. Policja korzysta z miernika hałasu

Wrocławscy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego regularnie prowadzą pomiary hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po ulicach miasta. Kontrole odbywają się zarówno w dzień, jak i w nocy. Policja wykorzystuje do tego certyfikowany miernik poziomu dźwięku, umożliwiający dokładne określenie emisji hałasu pojazdu zgodnie z obowiązującymi procedurami pomiarowymi.

Nadmierny hałas najczęściej wynika z nieszczelnego układu wydechowego lub celowych modyfikacji, których kierowcy dokonują, aby zwiększyć brzmienie pojazdu. Tego typu zmiany mają wpływ nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na spełnianie wymogów ochrony środowiska przewidzianych w przepisach.

Dodge Challenger przekroczył dopuszczalne normy hałasu

Podczas jednej z kontroli przeprowadzonej 12 listopada policjanci zatrzymali kierowcę Dodge'a Challengera. Miernik hałasu wskazał 103 dB, podczas gdy dopuszczalna norma hałasu dla samochodów benzynowych wynosi 93 dB. Różnica 10 dB oznacza nie tylko wyraźne przekroczenie limitu, w skali logarytmicznej odpowiada to około dwukrotnie większej odczuwalnej głośności.

Funkcjonariusze uznali, że pojazd generuje nadmierny hałas, co zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnia do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Policjant może to zrobić zarówno w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm, jak i uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska.

Kierowca został skierowany na stację diagnostyczną. Tam diagnosta przeprowadzi szczegółowy pomiar hałasu zgodnie z obowiązującą procedurą, aby ustalić, czy pojazd spełnia normy dopuszczające go do ruchu drogowego.

Normy hałasu dla pojazdów

W Polsce obowiązują następujące limity hałasu:

93 dB - samochody benzynowe,

96 dB - samochody z silnikiem diesla,

94 dB - motocykle do 125 cm3,

96 dB - motocykle powyżej 125 cm3.

Normy te wynikają z przepisów homologacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ich celem jest ograniczenie hałasu w obszarach zurbanizowanych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto podkreślić, że nawet niewielkie różnice w wartości dB przekładają się na znaczący wzrost intensywności odczuwanego dźwięku.

Policja we Wrocławiu zapowiada kontynuowanie podobnych działań. Kontrole będą prowadzone cyklicznie, także w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, którzy skarżą się na nadmiernie głośne samochody i motocykle.

