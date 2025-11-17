W skrócie W 2025 roku Polacy najczęściej wybierali motocykle marek Honda, Yamaha i BMW, a marki chińskie szybko zdobywają popularność.

Rynek motocykli w Polsce rośnie, odnotowując wzrost rejestracji nowych jednośladów o 9,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Najchętniej kupowanym modelem była Honda PCX 125, wyprzedzając kultowego BMW R 1300 GS Adventure.

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie powiedziałby, że na rynku pojawi się cała rzesza marek z Państwa Środka, która będzie w stanie skutecznie konkurować z topowymi producentami z Japonii, Włoch, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Przez dekady nikt nie brał takiego zagrożenia pod uwagę, a dziś stało się ono rzeczywistością - chińscy producenci zaczynają zgarniać coraz większy kawałek tortu, niejako zaganiając całą konkurencję do pracy. Chociaż po pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku w kwestii rankingu marek trudno jest szukać rewolucyjnych zmian, to w zestawieniu najczęściej wybieranych modeli zrobiło się ciekawie.

Na szczycie bez zmiany. Polacy wybierają motocykle marki Honda

Otwarcie mogę przyznać, że król jest niezagrożony od lat - nad Wisłą najczęściej kupujemy motocykle marki Honda, których od stycznia do listopada zarejestrowano 7877. Na drugim miejscu uplasowała się Yamaha - 4662 szt., a najniższy stopień na podium należy do BMW - 3185. Pierwsza trójka odnotowała wzrost sprzedaży z roku na rok o odpowiednio 21,71 proc., 11,48 proc. oraz 2,51 proc.

Im dalej w las, tym robi się jednak zdecydowanie ciekawiej. Tuż za podium jest pierwsza chińska marka, czyli QJ Motor, która odnotowała wzrost o 375,16 proc. i awansowała o 14 pozycji. Na piątym miejscu jest Zontes z wynikiem 1878 sprzedanych jednośladów oraz wzrostem o 55,08 proc. względem tego samego okresu w poprzednim roku. Dalej jest Junak - 1586, Romet - 1551, Kawasaki - 1397, CFMoto - 1349 oraz Triumph - 1308. Sporym zaskoczeniem z pewnością jest brak Suzuki w pierwszej dziesiątce - przegrało z brytyjskim producentem o zaledwie 14 egzemplarzy.

38 259 nowych motocykli w 10 miesięcy. Polacy oszaleli na punkcie jednośladów

Jednym z największych przegranych na rodzimym rynku jest z pewnością Benelli, które odnotowało potężny spadek na poziomie 70,93 proc. i obecnie plasuje się na 21. pozycji (384 sztuki). KTM sprzedał 634 motocykle, Harley-Davidson - 561, Ducati - 552, Aprilia - 375, a Indian zaledwie 187 i zajmuje 29. miejsce w zestawieniu.

Polski rynek stale rośnie w siłę - w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. zarejestrowano 38 259 nowych motocykli, co oznacza wzrost o 9,6 proc. względem tego samego okresu w poprzednim roku (34 915 egzemplarzy). Najwięcej nowych jednośladów znalazło nabywców w województwie mazowieckim (7464), a najmniej w świętokrzyskim - 667.

Na czele skuter. Stodwudziestkapiątka Hondy zwycięża z kultowym GS

Czas na przysłowiową wisienkę na torcie - na rynku roi się od najróżniejszych modeli reprezentujących przeróżne segmenty, ale który Polacy wybierają najczęściej? Zwycięzcą tego zestawienia zostaje Honda PCX 125, którą w tym roku kupiło już 1055 osób. Na drugiej pozycji uplasował się król dróg i bezdroży, czyli BMW R 1300 GS Adventure z wynikiem 880 egzemplarzy, a najniższy stopień na podium należy do hitu ostatnich miesięcy, czyli CFMoto 450MT - 719 sztuk. Pierwszą piątkę uzupełnia Honda FORZA 125 - 691 oraz Yamaha MT-07 - 644.

Następnie jest Yamaha NMAX 125 - 623, Zontes ZT125-C - 551, Yamaha MT-125 oraz BMW R 1300 GS z liczbą 536 sprzedanych sztuk. Pierwszą dziesiątkę zamyka Honda CB650R.

