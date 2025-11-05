W skrócie Jan Krzysztof Bielecki, były premier Polski, jest aktywnym motocyklistą i wybrał BMW R1300GS.

W garażu Bieleckiego znajdują się dwa motocykle tej marki – nowoczesny R1300GS oraz starszy model R1200R, którym jeździ jego żona.

Motocykl Bieleckiego to pożądany model adventure, kosztujący od 89 500 zł, znany z uniwersalności i świetnych osiągów.

W ostatnich dniach internet obiegł film opublikowany na profilu VibeBiker, który znany jest z organizowania przejażdżek oraz rozmów na temat motocykli z politykami. W jednym z poprzednich odcinków wystąpił były premier Polski Jan Krzysztof Bielecki, który tę funkcję pełnił bardzo krótko - od 4 stycznia do 6 grudnia 1991 r. - zastępując Tadeusza Mazowieckiego. Jego następcą był Jan Olszewski, który premierem był zaledwie pół roku. Chociaż Bielecki kontynuował jeszcze przez chwilę karierę polityczną, to pod koniec 1993 r. wrócił do zawodu ekonomisty i pracował m.in. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz PKO S.A.

Były premier Polski jeździ na motocyklu. Ma 74 lata i wybrał model niemieckiej marki

Jan Krzysztof Bielecki pokazał swój prywatny motocykl, którym jest najnowsze wcielenie kultowego modelu BMW R1300GS określane mianem króla dróg i bezdroży. Rodzina GS powstała pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i zakładała stworzenie motocykla, który świetnie sprawdzi się na drogach asfaltowych, ale będzie również posiadał sporo cech terenowych. Zapożyczając kluczowe aspekty z obu tych diametralnie różniących się segmentów powstała zupełnie nowa klasa motocykli, którą zapoczątkował GS - litery w nazwie modelowej w języku niemieckim oznaczają Gelände, czyli off-road, a S - Straße, czyli ulicę.

Jan Krzysztof Bielecki jest czynnym motocyklistą. Jeździ BMW R1300GS

W ubiegłym roku bawarski producent zaprezentował najnowsze wcielenie GS. Turystyczny adventure napędzany jest silnikiem typu Boxer o pojemności 1300 cm3, który generuje moc 145 KM oraz 149 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Warto zaznaczyć, że R1300GS dostępny jest w dwóch wersjach - standardowej oraz Adventure. Pierwsza z nich - posiadana przez byłego premiera - waży 237 kg.

Na nagraniu widać, że Jan Krzysztof Bielecki zdecydował się na podstawową odmianę, która przede wszystkim wyróżnia się znacznie mniejszymi gabarytami oraz nieco mniej terenowym charakterem. Obie wersje są jednak stworzone do bliższej i dalszej turystyki, a ich największą zaletą jest uniwersalny charakter, który pozwala zarówno na podróże po asfaltowych drogach, jak i jazdę w terenie. Egzemplarz byłego premiera nie posiada jednak kompletu kufrów.

Żona byłego premiera też jeździ motocyklem. W garażu Bieleckiego są dwa egzemplarze BMW

W rozmowie z influencerem Jan Krzysztof Bielecki podkreślał, że to właśnie turystyczna pozycja była głównym powodem, dla którego zdecydował się na zakup motocykla marki BMW. Podczas krótkiej przejażdżki zaprezentował możliwości silnika dynamicznie przyśpieszając, a także kilka razy przyjął pozycję stojącą charakterystyczną dla jazdy off-road. VibeBiker był zaskoczony przyspieszeniem R1300GS, na co ekonomista odpowiedział, że nie wykorzystał pełnej mocy potężnego Boxera, omyłkowo mówiąc o jego mocy "w okolicy 200 KM". W rzeczywistości jest ich jednak 145.

Były premier opowiadając o swoim motocyklu wspomniał również, że posiada inny model z silnikiem typu Boxer - R1200R, który występuje w trzech generacjach produkowanych w latach 2006-2010, 2010-2014 oraz 2014-2018. Bielecki dodał, że tym jednośladem jeździ jego żona.

Ile kosztuje motocykl Jana Krzysztofa Bieleckiego? To najnowsze BMW R1300GS

Motocykle z serii GS od dekad stanowią trzon sprzedaży BMW Motorrad. W minionym roku modele R1250GS oraz R1300GS wygenerowały Bawarczykom wolumen sprzedaży na poziomie ponad 68 tys. egzemplarzy. Za jednoślad, którym jeździ były premier Polski, należy zapłacić od 89 500 zł.

