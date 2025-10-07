W skrócie Rynek motocykli w Polsce dynamicznie rośnie, a motocykl staje się świadomym wyborem zarówno ze względu na pasję, jak i ekonomię.

Statystyki sprzedaży pokazują rosnące zainteresowanie, zwłaszcza marek japońskich i coraz mocniejsze wejście chińskich producentów.

Oprócz nowych motocykli wzrasta także liczba jednośladów sprowadzanych z zagranicy.

Przez dłuższy czas mówiło się, że ożywienie rynku jednośladów w Polsce jest zasługą nowelizacji przepisów z 2014 r. Oczywiście jest w tym sporo prawdy, jednakże przez ponad dekadę Polacy mieli sporo czasu, aby przetestować na własnej skórze wszystkie zalety dwóch kółek. Dziś zakup motocykla nie zawsze jest efektem pasji, a coraz częściej świadomym wyborem, który ma znacznie skrócić czas dojazdu z punktu A do punktu B, a także stać się realnym sposobem na tańsze poruszanie się.

Polacy kupują coraz więcej motocykli. Ile jednośladów zarejestrowano we wrześniu?

Według danych opublikowanych przez Samar tylko we wrześniu zarejestrowano w Polsce 4 305 nowych motocykli i motorowerów, co jest wynikiem o 19,56 proc. mniejszym niż w poprzednim miesiącu, ale jednocześnie o 11,07 proc. wyższym niż przed rokiem. Łącznie od początku roku zarejestrowano 48 789 jednośladów (+9,79 proc. r/r).

Niekwestionowanym liderem nowych jednośladów jest Honda, która od początku roku sprzedała 7 418 egzemplarzy, uzyskując wzrost na poziomie 23,33 proc. względem ubiegłego roku. Na drugiej pozycji jest Yamaha z wynikiem 4 467 (+11,73 proc. r/r), a podium uzupełnia Romet Motors - 3 988 pojazdów (+32,54 proc.). Z kolei największą dynamikę wzrostu odnotował QJ Motor będący na szóstej pozycji, którego jednoślady znalazły o 380,82 proc. więcej klientów niż w 2024 r.

Czy Japonia musi bać się Chin? Marki motocykli z Państwa Środka o włos od podium

W przypadku motocykli niezagrożony prym od dłuższego czasu wiedzie Honda (7 411), dalej jest Yamaha (4 442) oraz BMW (3 053). Tuż za podium znajduje się rozchwytywana i odnotowująca potężny wzrost zainteresowania marka pochodząca z Chin, czyli QJ Motor (2 106), a pierwszą piątkę uzupełnia Zontes (1 804). Dalsze miejsca należą do Junaka (1 534), Romet Motors (1 445), Kawasaki (1 334), CF Moto (1 287) oraz Triumpha (1 242). Zaskakujący jest fakt, że w czołowej dziesiątce nie znalazło się Suzuki, które w ostatnich latach przeprowadziło prawdziwą rewolucję w swojej gamie.

Z kolei sytuacja odwrotna ma miejsce w segmencie motorowerów, gdzie jednoślady z Chin skutecznie poradziły sobie z japońską czy niemiecką konkurencją. Na najwyższym stopniu podium uplasował się Romet Motors (2 543), dalej Junak (2 393) oraz Znen (1 902). W pierwszej piątce są jeszcze Yiben (1 001) oraz Barton (563).

Rynek motocykli w Polsce nie tylko nowymi egzemplarzami stoi. Więcej jest także jednośladów sprowadzanych

Zgodnie z danymi Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar we wrześniu do Polski sprowadzono 7 918 jednośladów, co jest wynikiem gorszym o 7,6 proc. od sierpnia. Jednak w okresie od stycznia do września łącznie zza granicy trafiło nad Wisłę 86 650 egzemplarzy, co jest wynikiem o 4,63 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2024 r.

