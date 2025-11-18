W skrócie W Krakowie zaproponowano nowe przepisy zakazujące głośnego używania smartfonów w komunikacji miejskiej.

Projekt zmian w regulaminie MPK poparły władze miasta oraz prezydent Krakowa.

Podobne rozwiązanie w Warszawie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, wzbudzając obawy co do skuteczności przepisu.

W dzisiejszym świecie smartfony towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku i stały się nieodłącznym elementem życia. Niestety ich wszechobecność coraz częściej przybiera formę uciążliwą dla innych. Głośne rozmowy, puszczanie muzyki czy oglądanie filmów bez słuchawek stają się poważnym problemem w komunikacji miejskiej. Takie zachowania wywołują napięcia między pasażerami, a próby zwrócenia uwagi nierzadko kończą się kłótniami.

Nowe przepisy w Krakowie? Wpłynęła ważna petycja

W odpowiedzi na coraz powszechniejsze i uciążliwe zachowania związane z głośnym korzystaniem ze smartfonów, grupa mieszkańców Krakowa wystąpiła z apelem o zmianę przepisów dotyczących komunikacji miejskiej. W petycji skierowanej do władz miasta podkreślono, że regulamin MPK obowiązujący od 2008 roku jest nieadekwatny do współczesnych realiów - zakazuje jedynie radioodbiorników, podczas gdy dziś największe problemy stwarzają właśnie urządzenia mobilne.

W reakcji na otrzymaną petycję Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa przedstawiła projekt uchwały, którego celem jest aktualizacja regulaminu i dostosowanie go do obecnych standardów. Nowe zapisy rozszerzają dotychczasowy zakaz, obejmując nim również "telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne wykorzystywane z zestawem głośnomówiącym lub głośnikiem multimedialnym".

Projekt poparł prezydent Aleksander Miszalski

W praktyce nowe przepisy oznaczać będą, że pasażerowie nie będą mogli prowadzić głośnych rozmów telefonicznych ani odtwarzać muzyki i filmów bez słuchawek. Projekt uchwały poparł już prezydent miasta, Aleksander Miszalski. Pozytywnie do propozycji odniosło się także MPK Kraków, podkreślając, że jest to krok w stronę poprawy komfortu podróżowania. Jak zaznaczają władze miasta, nic jeszcze nie jest przesądzone - ostateczna decyzja należy do radnych.

Warszawa miała podobny pomysł. Nie sprawdził się

Pomysł ograniczenia głośnych zachowań pasażerów spotkał się z aprobatą mieszkańców Krakowa. Niektórzy jednak podkreślają, że choć przepis wydaje się sensowny, jego skuteczność może być ograniczona. Urzędnicy zapewniają, że nad przestrzeganiem zakazu będą czuwali kierowcy i motorniczowie, a w razie potrzeby można będzie wezwać służby porządkowe. Podobne działania w Warszawie w 2017 roku jednak nie przyniosły efektu - w zatłoczonym autobusie mało kto odważał się reagować, obawiając się opóźnienia kursu.

