Spis treści: Kim jest Mikołaj "Bagi" Bagiński? Czy Tesla Bagiego jest jego własnością? Tesla w panterkę Bagiego - odważna personalizacja Koszt oklejenia samochodu Tesla - ile to kosztuje? Czy oklejanie samochodu jest legalne w Polsce?

Kim jest Mikołaj "Bagi" Bagiński?

Mikołaj "Bagi" Bagiński to twórca związany z grupą DRE$$CODE oraz autor własnych projektów internetowych. Popularność zdobył dzięki aktywności na TikToku i Instagramie, gdzie publikuje treści lifestyle'owe dla młodej widowni. Prowadzi markę odzieżową Leeves i aktywnie działa biznesowo w mediach społecznościowych.

Czy Tesla Bagiego jest jego własnością?

W jednym z wywiadów po emisji "Tańca z Gwiazdami" Bagiński wyjaśnił, że Tesla widoczna w jego materiałach nie jest pojazdem kupionym na własność. Influencer korzysta z niej w ramach wynajmu długoterminowego i płaci za użytkowanie około 3-3,5 tys. zł miesięcznie. Wynajem nie wyklucza modyfikacji wizualnych, o ile są zgodne z zapisami umowy serwisowej.

W internecie pojawiła się niedawno fałszywa informacja sugerująca, że Bagiński miał uczestniczyć w wypadku, a jego Tesla miała ulec spaleniu. Influencer stanowczo zdementował te pogłoski. W wywiadzie dla Pomponika stwierdził również, że jest dobrym kierowcą i jeździ przepisowo.

Tesla w panterkę Bagiego - odważna personalizacja

Influencer korzysta z Tesli Model 3, którą poddał efektownej, "drapieżnej" personalizacji. Auto zostało oklejone folią w motyw panterki, wzór został wybrany przez internautów w internetowym głosowaniu.

Samochód w panterkę regularnie pojawia się w publikacjach twórcy, a przechodnie często robią mu zdjęcia na ulicach Warszawy. Na potrzeby udziału w "Tańcu z Gwiazdami" Tesla Bagiego otrzymała zupełnie nowe oklejenie. Auto zostało pokryte białą folią ozdobioną wieloma gwiazdami w panterkowym wzorze, przygotowanymi specjalnie dla pary numer 9, w której tańczył Bagiński z Magdaleną Tarnowską.

Koszt oklejenia samochodu Tesla - ile to kosztuje?

Oklejenie auta folią jest jedną z najczęściej wybieranych form personalizacji. Standardowy wrap matowy lub błyszczący kosztuje około 6 tys. zł, natomiast projekty indywidualne - takie jak panterka lub wzór gwiazd zwykle mieszczą się w przedziale 15-20 tys. zł. Cena zależy m.in. od jakości folii, techniki druku oraz stopnia skomplikowania grafiki.

Proces aplikacji folii trwa kilka dni roboczych i obejmuje dokładne przygotowanie lakieru oraz precyzyjne nakładanie folii na elementy karoserii. Folia może dodatkowo chronić lakier, co bywa atutem przy wynajmie długoterminowym.

Czy oklejanie samochodu jest legalne w Polsce?

Oklejenie pojazdu folią dekoracyjną jest w Polsce legalne i nie wymaga zgłoszenia w wydziale komunikacji, o ile nie zmienia trwałej barwy nadwozia wpisanej w dowód rejestracyjny. Motywy takie jak panterka czy gwiazdy traktuje się jako stylizacje wizualne.

Należy jedynie pamiętać, że okleina nie może zasłaniać tablic rejestracyjnych, świateł ani sensorów systemów wspomagania, to warunek konieczny, aby pojazd mógł legalnie uczestniczyć w ruchu drogowym.

