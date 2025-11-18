Czy na pasie do skrętu trzeba włączać kierunkowskaz? Przepisy mówią wprost

Spis treści: Kiedy włączać kierunkowskaz. Co mówią przepisy? Brak kierunkowskazu oznacza mandat. W jakiej wysokości? Kierunkowskazy na rondzie. To jest proste

Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisy prawa są jasne w kwestii sygnalizacji manewrów. Bez względu na to, czy wydaje się, że manewr jest "oczywisty", zawsze należy stosować się do przepisów i sygnalizować swoje zamiary kierunkowskazem, szczególnie w miejscach, gdzie jest to wymagane przez prawo.

Kiedy włączać kierunkowskaz. Co mówią przepisy?

Pas wyznaczający kierunek ruchu nakazuje nam jazdę w konkretnym kierunku. Nie oznacza to jednak, że taki manewr skrętu różni się czymkolwiek od skrętu z pasa, który pozwala na wybór kierunku jazdy. Wskazuje na to Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 22:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Jak widać, przepis nie przewiduje konkretnych przypadków wprowadzających taki obowiązek włączania kierunkowskazu, ani nie podaje specjalnych wytycznych dotyczących tego, kiedy tych kierunkowskazów używać nie trzeba. W związku z tym obowiązek dotyczy wszystkich sytuacji drogowych. Nie pozostawia to cienia wątpliwości, że jazda po pasie kierunkowym wymaga włączenia kierunkowskazu.

Brak kierunkowskazu oznacza mandat. W jakiej wysokości?

Brak włączonego kierunkowskazu podczas jazdy pasem kierunkowym jest kwalifikowane jako wykroczenie. Policjant może w takiej sytuacji ukarać mandatem w wysokości 200 złotych. Oprócz tego kierowca otrzyma dwa punkty karne.

Kierunkowskazy na rondzie. To jest proste

Wielu kierowców nadal ma problemy z używaniem kierunkowskazów na rondzie. Najpopularniejsze to niesygnalizowanie zjazdu z ronda oraz wjeżdżanie na rondo z lewym kierunkowskazem. Prawidłowe używanie kierunkowskazów na rondzie można zawrzeć w poniższych zasadach:

Jazda po zewnętrznej części ronda nie zmienia kierunku jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, podobnie jak jazda po zakręcie. Dlatego nie jest konieczne sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo przed wjazdem na rondo ani podczas jazdy po jego zewnętrznej części.

Zmiana kierunku jazdy występuje, gdy opuszczamy rondo i wybieramy jedną z dróg wylotowych. Wtedy należy użyć prawego kierunkowskazu, aby sygnalizować zamiar opuszczenia ronda. Jednak sygnalizowanie nie może rozpocząć się zbyt wcześnie i nie może wprowadzać innych uczestników ruchu w błąd.

Jeśli na rondzie istnieje kilka pasów ruchu, zanim zmienisz pas, musisz użyć odpowiedniego kierunkowskazu (prawy lub lewy) i ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się na pasie, na którym chcesz się przedostać lub na pasie wjeżdżającym na niego z prawej strony.

Na rondzie możesz dowolnie zmieniać pasy ruchu, chyba że jest to zabronione znakami drogowymi. Nie ma potrzeby zbliżania się do prawej krawędzi jezdni przed skrętem w prawo na rondzie.

Jeżeli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną, wówczas staje się ono zwykłym skrzyżowaniem i należy na nim stosować takie same zasady, jak na skrzyżowaniu bez wyspy centralnej.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL