Polskie przepisy nie dają policjantom zupełnej swobody w kwestii zatrzymywania użytkowników dróg. Stosowne rozporządzenie MSWiA określa m.in. jak musi być ubrany policjant, by mógł zatrzymać kierującego.

Kontrola policji w terenie zabudowanym

Dowiadujemy się z niego, że w obszarze zabudowanym uprawnionym do wykonania kontroli jest zarówno policjant ubrany w mundur, jak i nieumundurowany. Co istotne, brak munduru niesie ze sobą dodatkowe obowiązku. Taki funkcjonariusz przystępując do kontroli musi się przedstawić, podać stopień służbowy i nazwę jednostki, w której jest zatrudniony oraz przyczynę zatrzymania - tak jak funkcjonariusz w mundurze, ale dodatkowo ma też obowiązek okazać legitymację służbową i to w sposób, który pozwoli kierującemu na wczytanie się w jej treść.

Co istotne, nieumundurowany policjant w terenie zabudowanym do zatrzymania musi wykorzystać tarczę do zatrzymywania pojazdu lub latarkę z czerwonym światłem. Nie wystarczy machnięcie ręką czy odznaką.

Kontrola policji za znakiem D-43

Jeśli kontrola odbywa się poza terenem zabudowanym, którego koniec wyznacza znak D-43, zasady ulegają zmianie. Tu zatrzymania może dokonać wyłącznie policjant w mundurze, niezależnie od pory. Jeśli zatrzymujący nie jest umundurowany, nie mamy obowiązku zatrzymać się na wezwanie, nawet jeśli korzysta z tzw. "lizaka". Chodzi o zminimalizowanie ryzyka zatrzymania przez oszustów. Co istotne, jeśli poza terenem zabudowanym zatrzymuje nas nieoznakowany radiowóz, policjanci również muszą być w mundurach.

Jeśli miniemy kontrolę policyjną, co do której mamy wątpliwości, należy zadzwonić na numer alarmowy 112. W rozmowie z dyspozytorem trzeba podać miejsce zdarzenia, a on poinformuje nas, czy faktycznie w tym miejscu prowadzona jest policyjna kontrola. Jeśli okaże się, że minięci policjanci to nie byli "przebierańcy" konieczne będzie wyjaśnienie sprawy na najbliższej komendzie. Takie działanie pozwoli kierującemu uniknąć zarzutu ucieczki z miejsca kontroli drogowej.

