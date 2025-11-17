W skrócie Na autostradzie A4 powstaje najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, który obejmie 15 km odcinka między Opolem Zachód a MOP Prószków.

Nowy system OPP poprawia skuteczność kontroli prędkości i znacznie przyczynia się do wyłapywania wykroczeń kierowców.

Wkrótce montaż kolejnych 42 kamer sprawi, że kontrola prędkości obejmie około 650 km polskich dróg.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

GDDKiA nie zwalnia tempa i w ostatnich tygodniach nie tylko otwiera nowe odcinki dróg, ale także uruchamia kolejne odcinkowe pomiary prędkości, których nad Wisłą jest już 72. Co ciekawe, odpowiadają one za zarejestrowanie niemal połowy naruszeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości. Niedawno otwarto dwa nowe odcinki OPP na autostradzie A4, a już niebawem pojawią się kolejne. Jeden z nich - znajdujący się na opolskim fragmencie A4 - będzie dzierżył tytuł najdłuższego w Polsce.

Nowy OPP na autostradzie A4. Dostaniesz mandat, jeśli przejedziesz odcinek szybciej niż w 3,5 minuty

Niedawno GDDKiA uruchomiła żółte kamery między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na Dolnym Śląsku, gdzie na odcinku około 7 km system kontroluje kierowców. Ograniczenie prędkości dla pojazdów osobowych wynosi 110 km/h, natomiast dla ciężarowych 80 km/h. Mandat dostanie jednak każdy zmotoryzowany, który fragment ten pokona w czasie krótszym niż 3,5 minuty.

Na A4 pojawi się kolejny OPP. To nowy rekordzista pod względem długości w Polsce

GDDKiA poinformowała, że od 17 listopada wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana w organizacji ruchu związana z montażem przez Inspekcję Transportu Drogowego urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na opolskim odcinku A4. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na wysokości MOP Prószków oraz Przysiecz w godzinach od 18:00 do 23:00. Dodatkowo w godzinach od 21:00 do 22:00 nastąpi czasowe wstrzymanie ruchu na kilka minut.

Ruch na odcinku 200 metrów będzie się odbywał w obu kierunkach prawym pasem

Kamery montowane są między węzłem Opole Zachód a Miejscem Obsługi Podróżnych w Prószkowie. Oznacza to, że kierowcy będą kontrolowani na trasie o długości aż 15 km. Z kolei drugi OPP zostanie zamontowany między węzłem Krapkowice a MOP-em Góra Świętej Anny i obejmie 13 km.

Kiedy GDDKiA uruchomi najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości?

Prace związane z montażem kamer rozpoczną się już dziś, co jest potwierdzeniem, że termin włączenia systemu zbliża się wielkimi krokami. CANARD - sprawujący pieczę nad urządzeniami do odcinkowego pomiaru prędkości, fotoradarami oraz rejestratorami przejazdu na czerwonym świetle - nie przekazał jeszcze informacji, kiedy OPP między Opolem a Prószkowem zostanie uruchomiony. Kierowcy w najbliższym czasie muszą jednak przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu, które mogą występować zarówno w kierunku Wrocławia, jak i Katowic.

To obecnie najdłuższy OPP w Polsce. Przejazd tym odcinkiem zajmuje 7 minut

Już niebawem odcinek między Opolem a Prószkowem przejmie tytuł najdłuższego OPP w kraju, który aktualnie należy do fragmentu drogi ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem o długości 14 km. Obowiązuje na nim ograniczenie do 120 km/h, a pokonanie go z przepisową prędkością zajmuje 7 minut. Z kolei najskuteczniejszy system działa między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na autostradzie A4, gdzie tylko w pierwszej połowie bieżącego roku kamery zarejestrowały ponad 24 tys. wykroczeń, co w przeliczeniu daje 133 mandaty dziennie.

Kierowców kontrolują 72 OPP. Trwa montaż kolejnych 42 kamer

Obecnie w Polsce działają już 72 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, a wysoka skuteczność ich działania jest najlepszym argumentem przemawiającym za instalacją kolejnych. W pierwszej połowie 2025 r. wszystkie OPP w Polsce zarejestrowały łącznie ponad 263,8 tys. wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Po zakończeniu montażu kolejnych 42 urządzeń kontrola prędkości przejeżdżających pojazdów będzie prowadzona na łącznym dystansie około 650 km. Koszt instalacji wszystkich nowych systemów wyniesie niespełna 83,5 mln zł.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL