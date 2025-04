GridX - ekspert w dziedzinie technologii energetycznych opublikował obszerny raport dotyczący infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych w Europie. Chociaż ostatnie osiągnięcia w dziedzinie rozbudowy sieci ładowarek rzeczywiście uznać można za imponujące, do wyznaczonego na 2030 rok celu - 3,5 miliona ładowarek na terenie Unii Europejskiej wciąż dużo brakuje.

Ile ładowarek do samochodów elektrycznych działa w Europie?

Niestety - mimo szybkiego tempa rozwoju sieci - osiągnięty na koniec ubiegłego roku rezultat oznacza, że do unijnego celu wciąż brakuje blisko 2,2 mln ładowarek , na których montaż zostało nam nieco ponad 3,5 roku. Cel nie jest zupełnie nierealny, ale eksperci i tak biją na alarm.

ACEA: 3,5 mln ładowarek to mrzonki. Potrzeba 8,8 mln

Z raportu GridX wynika, że - by uzyskać taki rezultat - tygodniowo w Europie musiałoby przybywać ponad 23 000 punktów ładowania. To 3285 nowych punktów ładowania dziennie!

Wśród największych wyzwań dotyczących przyspieszenia tempa oddawania do użytku kolejnych punktów ładowarek GridX wskazuje m.in. na "ograniczenia sieciowe" i "przeciągające się procedury". Autorzy raportu wskazują, że w krajach z ”przeciążoną siecią energetyczną” i "rozbudowaną biurokracją" na dopięcie wszystkich formalności i uruchomienie nowej ładowarki czekać trzeba nawet od 2 do 5 lat.

Co ciekawe, wśród takich państw wymienia się nawet tak obfite w infrastrukturę do ładowania elektryków kraje, jak Holandia, Belgia czy Niemcy.

Ładowarki do samochodów elektrycznych w Europie. Polska daleko poniżej średniej

Raport pokazuje też, że w dziedzinie rozbudowy infrastruktury do ładowania mówić można o Europie dwóch prędkości. Najwięcej, bo ponad 39,4 tys. ładowarek przybyło w ubiegłym roku w Niemczech. Aż 26,8 tys. z nich to tzw. szybkie ładowarki operujące prądem stałym. Drugie miejsce zajmuje Holandia, gdzie samych tylko szybkich ładowarek przybyło w ubiegłym roku ponad 37 tys. Na trzecim miejscu plasuje się Francja z wynikiem 36,7 tys. nowych punktów ładowania aut elektrycznych uruchomionych w 2024 roku (25,2 tys. to szybkie ładowarki).