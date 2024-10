Spis treści: 01 Dachowanie BMW X5 z komendantem głównym policji

Dachowanie BMW X5 z komendantem głównym policji

Do zdarzenia z udziałem komendanta głównego policji, Marka Boronia, doszło w sobotę 14 września 2024 roku. Szef policji jechał do Głuchołazów w związku z powodzią, która nawiedziła kraj. Na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Zachód i Gliwice Wschód BMW X5, którym się poruszał, dachowało. Oprócz nadinspektora Boronia autem jechało również dwóch policjantów. Wszyscy trafili do szpitala.

Komenda Główna Policji informowała po zdarzeniu, że szef policji oraz dwaj funkcjonariusze nie ponieśli poważniejszych obrażeń. Wkrótce opuścili szpital. Według informacji komendy głównej szef policji doznał stłuczenia żebra. Z badań wynika, że wszystkie podróżujące autem osoby były trzeźwe. Postępowaniem w sprawie wyjaśnienia przyczyn zdarzenia zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.