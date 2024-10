Jest nagranie z potrącenia pieszego w Warszawie. Wszystko widać, jak na dłoni

Spis treści: 01 Pieszy na czerwonym świetle wbiegł pod auto, a kierowca uciekł

Do potrącenia pieszego doszło przed godziną 6:00 rano w środę na rondzie Tybetu na warszawskiej Woli. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać jak pieszy wbiega na przejście, gdy już zapaliło się czerwone światło, zmuszając do hamowania ruszający samochód z kamerą. Następnie zza tego auta wbiega na drugi pas - wprost pod nadjeżdżające czarne auto, jak się później okazało, prowadzone przez Tomasza U.

Po potrąceniu kierowca odjechał z miejsca wypadku. 48-letni pieszy w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Jeszcze tego samego dnia policjanci odnaleźli i zatrzymali kierowcę. Okazało się, że to Tomasz U. - kierowca, który 25 czerwca 2020 roku spowodował tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego. Kierowany wówczas przez niego autobus linii 186 z firmy Arriva, którym podróżowało 40 osób, przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła jedna pasażerka, ranne zostały 22 osoby, z czego trzy były w stanie ciężkim.

Prokuratura zarzuciła Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym". Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy.

Sąd Okręgowy w Warszawie w 2022 roku uznał, że oskarżony nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym oraz umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i skazał go na 7 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto mężczyzna miał wypłacić nawiązki na rzecz poszkodowanych w katastrofie m.in. firmy Arriva Bus Transport Polska 30 tys., firmy Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. kwoty 10 tys. oraz na rzecz osób pokrzywdzonych w wypadku.

Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońcę, jak i prokuraturę. Obrońca Tomasza U. adwokat Ewa Waszkowiak powiedziała po wyroku, że w apelacji wniosła przede wszystkim o zmianę wysokości wymierzonej kary i wymierzenie Tomaszowi U. możliwe jak najłagodniejszej oraz zasądzonych nawiązek. - Są podmioty, które w mojej ocenie absolutnie się do tej nawiązki nie kwalifikują, więc chcemy, żeby sąd apelacyjny zwrócił na to uwagę - mówiła.

Natomiast prokuratura uważa, że sąd dokonał niewłaściwych ustaleń przyjmując, że Tomasz U. nieumyślnie doprowadził do katastrofy w ruchu lądowym. - Powyższe znalazło również przełożenie na karę wymierzoną oskarżonemu, która zdaniem prokuratora powinna być surowsza - mówiła ówczesna rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Apelacja nie wypłynęła jednak na fakt, że Tomasz U. ma cały czas orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W efekcie Tomasz U. odpowie za nieudzielenie pomocy potrąconemu, ucieczkę z miejsca zdarzenia i prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Sąd będzie musiał również ocenić, czy i w jakim stopniu, przyczynił się do potrącenia pieszego.