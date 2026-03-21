Auta z LPG będą tankować benzynę? Gaz ma być dla kuchenek

Paweł Rygas

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) opublikowała raport z propozycjami rozwiązań, które pozwoliłyby obniżyć globalne zapotrzebowanie na ropę w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie i zablokowania Cieśniny Ormuz. Jedno z nich może mocno dać się we znaki polskim kierowcom. Agencja chce, by właściciele aut z instalacjami gazowymi tankowali swoje pojazdy benzyną. W ten sposób mielibyśmy uniknąć braków LPG, z którego korzystają też m.in. domowe kuchenki gazowe. Sprawdziliśmy, czy Polsce rzeczywiście grozi scenariusz niedoboru autogazu.

Czy w Polsce może zabraknąć LPG? Ekspert uspokaja ale przewiduje kolejne podwyżki123RF/PICSEL

W skrócie

  • Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaproponowała, by właściciele aut z instalacjami LPG używali zamiast gazu benzyny, aby uniknąć braków LPG do celów komunalnych.
  • Według ekspertów z e-petrol.pl, scenariusz braku LPG na polskim rynku jest mało prawdopodobny, jednak kierowcy muszą się liczyć z rosnącymi cenami tego paliwa.
  • Polska importuje około 80 proc. LPG, ale proporcja ceny autogazu do benzyny bezołowiowej utrzymuje się mimo wzrostów cen.
W raporcie IEA czytamy, że utrzymująca się blokada Cieśniny Ormuz, przez którą normalnie przepływa około 20 proc. światowego transportu ropy i produktów naftowych, spowodowała wzrost cen surowca powyżej 100 dolarów za baryłkę i "jeszcze ostrzejsze wzrosty produktów cen rafinowanych, takich jak olej napędowy, paliwo lotnicze i gaz płynny (LPG)".

Biorąc pod uwagę obecny niedobór LPG wykorzystywanego w niektórych regionach do gotowania, rządy mogłyby poprzeć redukcję zużycia LPG w transporcie
argumentują jedną ze swoich propozycji członkowie IEA.

W rozmowie z Interią Jakub Bogucki - analityk rynku paliw z e-petrol.pl uspokaja, że taki scenariusz raczej nam nie grozi, ale kierowcy muszą przygotować się na trudne do prognozowania podwyżki cen LPG.

Auta z LPG mają jeździć na benzynie. Gaz ma być dla kuchenek

IEA przekonuje, że "tymczasowe odejście od stosowania LPG w pojazdach drogowych mogłoby spowodować przekierowanie niemal całego zużycia na potrzeby komunalne" - zapewnienie ogrzewania czy gotowanie. IEA prognozuje, że taki scenariusz, w skali świata, skutkowałby około 2 proc. wzrostem zapotrzebowania na benzynę, bo mniej więcej tyle aut wykorzystuje LPG jako główne paliwo.

W opinii agencji rządy mogłyby "tymczasowo zachęcić kierowców do wyboru benzyny zamiast LPG" stosując inną politykę fiskalną. Konkretniej - chodzi m.in. o podniesienie akcyzy tak, by wybór LPG jako paliwa dla pojazdów, przynajmniej chwilowo, przestał być ekonomicznie uzasadniony.

Czy w Polsce może zabraknąć LPG? Eksperci nie mają wątpliwości

Na szczęście widmo kreślone przez IEA jest w Polsce skrajnie mało prawdopodobne. Dr Janusz Bogucki tłumaczy w rozmowie z Interią, że zalecenia wypracowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną nie powinny niepokoić polskich kierowców.

Bogucki wyjaśnia, że kwestia zużycia LPG do celów komunalnych dotyczy w szczególności rynków azjatyckich, jak np. Indii, gdzie LPG funkcjonuje jako "podstawowe paliwo do celów domowych". W takich przypadkach propozycje "przymuszenia" kierowców do rezygnacji z wykorzystywania gazu do napędu pojazdów wydają się wiec racjonalne i uzasadnione.

Zważywszy, że duża część LPG trafiała do Indii z rejonu Zatoki Perskiej, tam rzeczywiście możemy mieć problem strukturalny, zaopatrzeniowy.
tłumaczy w rozmowie z Interią Jakub Bogucki z e-petrol.pl

Na tle takich gigantów jak Indie Polska, gdzie ogromna część LPG służy właśnie do napędzania samochodów, jest więc pewnego rodzaju ewenementem. Ekspert wyjaśnia też, że w obecnej sytuacji widmo braku gazu płynnego na polskich stacjach, w dającej się przewidzieć perspektywie, na pewno nam nie grozi.

- W Polsce o problemach stricte zaopatrzeniowych nie powinniśmy mówić, ponieważ do Polski trafia LPG głównie ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. W tej chwili, ze strony zaopatrzeniowej, Polsce nic nie grozi - uspokaja zmotoryzowanych Bogucki.

Zastrzega jednak, że kierowcy muszą być przygotować na kolejne podwyżki. - W systemie naczyń połączonych, jakim jest światowy rynek zwyżka może powodować większe zainteresowanie tym paliwem i jego ceny pójdą w górę - dodaje. Podkreśla też, że wzrost cen LPG może być szybszy niż w przypadku benzyny. Dlaczego tak się dzieje?

80 proc. LPG w Polsce pochodzi z eksportu

E-petrol.pl prognozuje, że w przyszłym tygodniu ceny LPG na polskich stacjach powinny mieścić się w granicach 3,36-3,51 zł za litr. Wzrost cen w ogromnej mierze zależy jednak od cen na rynkach międzynarodowych, bo polskie rafinerie pokrywają zaledwie około 20 proc. zapotrzebowania na LPG. Oznacza to, że import stanowi około 80 proc. Dla porównania, w przypadku benzyny jest to około 20 proc, a drożejącego w szybkim tempie oleju napędowego - około 40 proc.

Wiadomości

Paweł Rygas

Oznacza to, krajowa produkcja najpewniej byłaby w stanie obsłużyć zastosowania "grzewczo-komunalne", ale bez importu, autogazu na polskich stacjach zabrakłoby bardzo szybko. Warto jeszcze doprecyzować, że Polska co do zasady importuje główne składniki LPG - propan i butan, które następnie łączone są w gotowe paliwo w polskich zakładach.

Czy LPG dalej się opłaca? Matematyka wyjaśnia wszystko

Na ten moment LPG pozostaje najtańszym sposobem na eksploatację własnych czterech kółek.

Z danych biura analiz rynku paliw Reflex wynika, że 26 lutego, na dwa dni przed atakiem Izraela i USA na Iran na polskich stacjach kierowcy płacili średnio:

  • 5,73 zł/l benzyny bezołowiowej 95-oktanowej,
  • 5,95 zł/l oleju napędowego,
  • 2,78 zł/l autogazu

Dla porównania, w środę 18 marca (dane e-petrol.pl) na stacjach benzynowych płaciliśmy średnio już:

  • 6,79 zl/l benzyny bezołowiowej 95-oktanowej,
  • 7,76 zł/l oleju napędowego,
  • 3,32 zł/l autogazu.

Oznacza to, że na przestrzeni niespełna trzech tygodni olej napędowy podrożał o ponad 30 proc. benzyna o przeszło 18,5 proc, a autogaz o nieco ponad 19 proc. Proporcja ceny litra LPG do ceny litra benzyny bezołowiowej w praktyce nie uległa więc zmianie.

