Przypomnijmy – z danych opracowanych przez firmę AutoDNA wynika, że jeszcze w 2023 roku w Polsce zarejestrowano skromne 370 samochodów osobowych chińskich producentów. W 2024 roku było to już 11 335 aut, co oznacza gigantyczny wzrost o rekordowe 2963 proc.

W ogromnym stopniu wynika to oczywiście z niewielkiego stażu rynkowego takich pojazdów, ale nie ulega wątpliwości, że rosnąca popularność chińskich producentów może korzystnie wpływać na jakość oferty pojazdów używanych w Polsce. Śmiało zakładać można, że czy to za sprawą kuszących warunków gwarancji, czy przynajmniej na ten moment ograniczonego dostępu do zamienników, przez najbliższe lata zdecydowana większość właścicieli chińskich samochodów zmuszona będzie do serwisowania ich w ASO.