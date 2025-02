Denza – co to za marka ?

Denza to chińska marka oferująca samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Została założona w 2010 roku jako wspólne dzieło Daimlera i BYD i miała na celu sprzedawanie chińskim konsumentom aut zasilanych prądem. Właściciele Mercedesa nie byli jednak zadowoleni z wyników sprzedaży, w związku z czym w 2021 roku odsprzedali większość swoich udziałów (ograniczyli się z 50 proc. do 10 proc.) swoim partnerom z BYD. Pozostałe 10 proc. Niemcy sprzedali we wrześniu 2024 roku, tym samym pozostawiając firmę w całości pod chińską kontrolą.

Denza wchodzi do Europy

Teraz Denza zapowiedziała, że na Milan Design Week zaprezentuje „nową wizję mobilności”. Producent nie precyzuje, jaki samochód zostanie ukazany publice. Zadeklarowano jedynie, że marka pokaże wizję przyszłości "pełną innowacji i zrównoważonego rozwoju, która na nowo zdefiniuje doświadczenia za kierownicą". Deklaracja wzięcia udziału w tak ważnym wydarzeniu organizowanym na Starym Kontynencie oznacza, że producent przygotowuje się do europejskiej ofensywy. Potwierdzają to zapowiedzi portalu Automotive News Europe – wynika z nich, że BYD wprowadzi markę Denza do Europy jeszcze w tym roku, planuje się, że działalność rozpocznie ona latem. Jej modele mają stanowić alternatywę dla niemieckich producentów segmentu premium.

Kiedy Denza w Polsce?

A co z Polską? Wejście do naszego kraju kolejnej marki z Chin jeszcze w tym roku było nieoficjalnie zapowiadane przez przedstawicieli BYD. Oficjalnych komunikatów w tej kwestii jednak nie ma, ale wiele wskazuje na to, że na debiut chińskiej marki w naszym kraju nie trzeba będzie zbyt długo czekać. Na Instagramie założony został profil "denza.polska", a komunikat prasowy w sprawie debiutu w Mediolanie przysłał polski przedstawiciel koncernu BYD. To jasne sygnały, że Denza przygotowuje się do rozpoczęcia działalności również w naszym kraju.

Jakie samochody Denza będzie sprzedawać w Europie?

Chińczycy nie podają szczegółów na temat swojej europejskiej oferty. Pewne wnioski na temat potencjalnej gamy samochodów na Europę można jednak wysnuć choćby na podstawie modeli prezentowanych na salonach samochodowych organizowanych na Starym Kontynencie. Przykładowo na targach w Monachium w 2023 roku prezentowany był model D9. Trafił on do sprzedaży w Chinach w 2022 roku i jest liczącym ponad 5,2 metra długości vanem oferowanym z napędem elektrycznym lub jako hybryda plug-in. Odpowiednio wyceniony może on stanowić poważną konkurencję dla Lexusa LM.

Denza D9 to luksusowy van, który może rzucić wyzwanie Lexusowi LM. John Keeble Getty Images

Na rynku ma pojawić się również Denza Z9 GT, czyli sportowy samochód w nadwoziu shooting-brake, który osiągami może śmiało konkurować z produktami Porsche czy BMW. Samochód może być dostępny z hybrydą plug-in lub napędem elektrycznym. W tym drugim przypadku układ napędowy składa się z trzech silników zapewniających łącznie moc blisko 1000 KM. Co więcej wariant elektryczny rozpędza się do 100 km/h w 3,4 sekundy.

W wariancie elektrycznym Denza Z9 GT może oferować blisko 1 tys. KM. VCG/VCG via Getty Images

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24