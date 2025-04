Do incydentu doszło z powodu niebezpiecznego manewru jego żony na drodze.

Do zdarzenia doszło 3 marca 2025 r. na drodze wojewódzkiej nr 502 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego (woj. Pomorskie). Jacek Z., ówczesny sołtys Kątów Rybackich, jechał z żoną samochodem jako pasażer. W pewnym momencie kobieta zajechała drogę innemu kierującemu, a sołtys wywlókł go z auta i pobił go na środku ulicy.