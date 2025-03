Chwilę później kierująca Audi zawróciła i zajechał drogę mężczyźnie, a wtedy rozegrało się coś jeszcze bardziej druzgocącego. Z niemieckiego SUV-a wysiadł rozwścieczony mężczyzna, który napadł na partnera nagrywającej i siłą wyrwał go z auta. Nie spodobało mu się, że zwrócił uwagę na styl jazdy kobiety, z którą podróżował. Doszło do szarpaniny na środku drogi, w której mężczyzna zaczął okładać kierującego pięściami.

Całą sytuację od początku do końca uwieczniła pani Anna, która podróżowała wówczas z mężem. To ona opublikowała przerażający film na Facebooku, który obecnie bije rekordy popularności i został wyświetlony ponad 3 mln razy. Nagranie powstało 3 marca 2025 roku o 8:40 i przedstawia moment bójki. Internauci szybko zidentyfikowali agresora.

Rzeczniczka komendy potwierdziła działania policji w tej sprawie. W rozmowie z Interią przekazała, że jeszcze w dniu zdarzenia zatrzymano 38-latka, który jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa z artykułu 157 kodeksu karnego. Co ciekawe, agresor sam przyszedł na policję, między innymi po to by zgłosić, że to on został pobity. Za popełniony czyn grozi mu nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.