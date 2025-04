Aplikacja do przechowywania prawa jazdy wymaga niemieckiego dowodu osobistego z NFC.

Do tej pory w Niemczech obowiązywał wymóg posiadania przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Wygląda jednak na to, że kraj ten postanowił w końcu pójść śladem Polski i również przygotowuje się do rezygnacji z konieczności noszenia dokumentów w tradycyjnej formie. Jak informują niemieckie media, od końca kwietnia tego roku uruchomiono pilotażowy program nowej aplikacji, która umożliwia okazanie prawa jazdy w wersji cyfrowej podczas kontroli drogowej.