Analitycy portalu e-petrol.pl spodziewają się jednak, że w obecnym tygodniu 14-20 kwietnia można spodziewać się zauważalnych obniżek cen tankowania. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest amerykańska polityka celna, która doprowadziła do drastycznych spadków cen ropy na światowych rynkach. Według nich ceny paliw w Polsce tuż przed Wielkanocą powinny plasować się w następujących przedziałach:

ON: 5,95-6,07 zł

Ceny paliw to temat, który w szczególny sposób interesuje kierowców zwłaszcza przed świętami, kiedy to wielu zmotoryzowanych wyjeżdża na spotkania ze swoimi bliskimi. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że tuż przed świętami na punktach tankowania zajdzie jeszcze jedna zmiana, nie mająca związku z cenami.

"Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" reguluje kwestię tankowania różnych typów paliw w ciągu roku. Oczywiście niezmiennie to benzyna i olej napędowy. W zależności od pory roku do zbiorników kierowcy tankują paliwo zimowe, przejściowe i letnie. Wymiana paliwa powinna następować w momencie, kiedy zmieniają się temperatury powietrza na zewnątrz. Obecnie na stacjach wciąż można zatankować paliwo przejściowe. Już 16 kwietnia zajdzie zmiana dla właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Na stacjach zastąpi je paliwo letnie.

Wspomniane już rozporządzenie stanowi, że nowe paliwo musi charakteryzować się określonymi parametrami. W przypadku oleju napędowego najważniejszym jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W oleju letnim jest ona wyższa niż w letnim. Zawarte w paliwie dodatki mają zapobiec wytrącaniu się parafiny, co z kolei może prowadzić do zapychania zimnego filtra paliwa. Przejściowy olej napędowy zapewnia prawidłową pracę jednostki przy mrozie do -10 stopni Celsjusza. W przypadku oleju letniego wartość ta wynosi 0 stopni Celsjusza.