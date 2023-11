Auto z Chin samochodem roku w Europie? Szykuje się trzęsienie ziemi

Spis treści: 01 Plebiscyt Car of the Year. Zwyciężała już Kia EV6 i Jeep Avenger

02 Finaliści CoTY 2024. Cztery auta wyłącznie elektryczne

03 BYD Seal w finale COTY. Co to jest za samochód?

Car o the Year to plebiscyt dość specyficzny. By w nim zwyciężyć, nie wystarczy wyprodukować obiektywnie najlepszy, najładniejszy czy najszybszy samochód. Europejscy dziennikarze zasiadający w jur, biorą to wszystko pod uwagę, ale nie mogą zapominać również o najważniejszym - cenie.

To dlatego w historii CoTY wielokrotnie numer 1 przypadał modelom, które później faktycznie odnosiły rynkowy sukces. Z drugiej strony, czasem jurorzy zbytnio się śpieszyli i nagradzali samochody, które może i były dobre, ale spektakularnego sukcesu nie odniosły, bo było na to za wcześnie.

Reklama

Plebiscyt Car of the Year. Zwyciężała już Kia EV6 i Jeep Avenger

W plebiscycie CoTY 2023 zwyciężył Jeep Avenger, samochód który wówczas miał wyłącznie elektryczny napęd. Rok wcześniej tryumfowała również elektryczna Kia EV6. Oba te modele są dziś rzadkim widokiem na drogach, na poziom sprzedaży Jeepa pozytywnie wpłynęło dopiero poszerzenie gamy o wersję spalinową (a ostatnio - hybrydową).

Może to dało jurorom nieco do myślenia, bowiem w gronie siedmiu finalistów CoTY 2024 znalazły się tylko cztery modele, które będą miały wyłącznie elektryczny napęd. Są to Kia EV9, Renault Scenic, Volvo EX30 i... chiński BYD Seal.

Finaliści CoTY 2024. Cztery auta wyłącznie elektryczne

Ponadto w ścisłym finale znalazły się dwa kolejne modele, które dostępne są w wersji elektrycznej lub spalinowej: BMW serii 5 (i5) i Peugeot 3008 (e-3008), a także spalinowy rodzynek, czyli Toyota C-HR, która oferowana będzie wyłącznie jako klasyczna hybryda oraz hybryda plug-in, ale nie będzie miała wersji bateryjnej.

Zdjęcie BYD Seal na salonie Japan Mobility Show w Tokio / AFP

BYD Seal w finale COTY. Co to jest za samochód?

Niewątpliwie za sensację należy uznać obecność w gronie finalistów europejskiego plebiscytu chińskiego BYD-a Seal. Auto debiutowało w 2022 roku w Państwie Środka, gdzie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Jest to samochód, który powszechnie uznawany jest bezpośredniego konkurenta Tesli Model 3. Ten czterodrzwiowy sedan segmentu D w testach zderzeniowych Euro NCAP otrzymał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek.

BYD Seal jest dopiero powoli wprowadzany na rynki europejskie, w Niemczech jego ceny są bardzo zbliżone do cen Tesli, i wynoszą około 45 i 51 tys. euro odpowiednio w wersji jedno- i dwusilnikową. Warto dodać, że oba modele (Tesla i BYD) wykorzystują baterie LFP, które są tańsze w produkcji (z baterii LFP, czyli fosforanowo-litowo-żelazowwych korzystają tylko chińscy producenci i Tesla; europejskie firmy stosują droższe, ale bardziej wydajne akumulatory NMC, czyli niklowo-manganowo-kobaltowe).

Na razie nie planów sprzedaży BYD-a w Polsce, najwyraźniej w naszym kraju zainteresowanie samochodami na baterie pozostaje na zbyt niskim poziomie.



Ogłoszenie wyników plebiscytu Car of the Year 2024 nastąpi 26 lutego przyszłego roku na salonie motoryzacyjnym w Genewie.