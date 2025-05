Czy można przewozić psa na motocyklu? Kluczowy jest jeden przepis

Zwierzęta nie są przystosowane do jazdy na motocyklu, a to hobby powinno być zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej osób potrafi tak mocno zżyć się ze swoim pupilem, że nie zamierza zostawić go samego w domu wybierając się na bliższą lub dalszą przejażdżkę. Co w tej kwestii mówią przepisy? Czy pies również musi mieć obowiązkowy kask ochronny?