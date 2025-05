Naturalnym elementem krajobrazu w Polsce coraz częściej stają się pomniki. Wiele z nich wzbudza różne emocje, od skrajnie negatywnych, po bardzo pozytywne. W małopolskich Jadownikach zawiązała się inicjatywa, która nawiązuje do lokalnej tradycji motocyklowej. Miłośnicy jednośladów wspólnie pracują nad największym pomnikiem motocykla w Polsce.

Jadowniki to obowiązkowy punkt na motocyklowej mapie Polski

Jadowniki to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Małopolski, który jest chętnie odwiedzany między innymi przez motocyklistów. Mieści się tutaj wzgórze Bocheniec o wysokości niemal 400 m n.p.m, na którym od 2023 roku stoi imponująca wieża widokowa. Jest to miejsce, które skupia na sobie uwagę wszystkich przejeżdżających w pobliżu osób, zachęcając do odwiedzin.

W Jadownikach od lat odbywają się motocyklowe pikniki. 123 rf 123RF/PICSEL

Jest to także miejsce, które od lat skupia miłośników dwóch kółek. Odbywają się tutaj regularne pikniki motocyklowe, które na dobre wpisały się już do kalendarza lokalnych wydarzeń, stając się przy okazji lokalną tradycją. To ważna inicjatywa dla lokalnej społeczności motocyklowej, która w tym roku zostanie upamiętniona w wyjątkowy sposób.

Największy pomnik motocykla w Polsce. Motocykliści z Jadownik tworzą go w garażu

Jak wynika z informacji opublikowanej na profilu HDK MotoJadowniki na Facebooku, w warsztacie jednego z lokalnych miłośników dwóch kółek, powstaje pomnik motocykla. Inicjatywa jest efektem współpracy wielu osób, a prace nad nią rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Pasjonaci tworzą wspólnie dzieło, które już teraz uważa się za największy pomnik motocyklowy w Polsce. Według informacji z Facebooka, figura ma wymiary około 1,6m x 3,6m.

Rozwiń

Rozmiary pomnika nie są jedynym elementem, podkreślającym jego unikatowość. Twórcy zwracają uwagę również na to, że jest on tworzony ze złomu, który był zbierany również podczas poprzednich edycji motoryzacyjnego pikniku w Jadownikach. To podkreśla wyjątkowe znaczenie powstającej instalacji dla lokalnej społeczności

Odsłonięcie największego pomnika motocykla w Polsce. Podano datę

Już wkrótce motocykliści z regionu po raz kolejny spotkają się na tradycyjnym pikniku na wzgórzu Bocheniec. Artyści pracujący nad pomnikiem, zamierzają odsłonić go podczas najbliższej edycji wydarzenia, 25 maja. Stanie on tuż obok wieży widokowej, która oferuje widok na niesamowity krajobraz. Odwiedzający będą mogli odtąd zaznać nie tylko piękna tutejszej okolicy, ale również zapoznać się z elementem lokalnej motocyklowej kultury.

Alfa Romeo 33 Stradale – testujemy współczesną wersję legendarnego modelu Interia pl INTERIA.PL