Policja mierzy prędkość przed przejściami. Mandat nawet jak jedziesz 50 km/h

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.

W takiej sytuacji zmniejszenie prędkości to jeden z elementów zachowywania szczególnej ostrożności. Ponadto gdyby pieszy pojawił się na pasach, to wolniejszą jazdę wymusza dodatkowo na nas cytowany wcześniej przepis. W takiej sytuacji na nic zda się tłumaczenie, że jechaliśmy przepisowe 50 km/h. Tyle wynosi prędkość maksymalna, a nie zalecana, więc jeśli sytuacja na drodze tego wymaga, kierujący powinien jechać wolniej. Jeśli kierowca tego nie zrobi policjant może pokusić się o wystawienie mandatu z art. 97 Kodeksu wykroczeń:

Warto też przypomnieć, że nasz sposób zachowania przed przejściem dla pieszych może mieć również duży wpływ na rozwój wypadków na przykład w sprawie potrącenia. Biegły może ocenić szacunkowo naszą prędkość w momencie potrącenia pieszego i jeśli będzie ona za wysoka - nieadekwatna do danej sytuacji - może nas to dodatkowo obciążyć i mieć wpływ na decyzję sądu co do wysokości wyroku.