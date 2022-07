Nowy Mercedes GLC już w Polsce. Poznaliśmy ceny i wyposażenie

Spis treści: 01 Mercedes GLC - wersje silnikowe i ceny

Bez wątpienia to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Mercedesa. W pierwszej kolejności klienci będą mieli do wyboru trzy jednostki napędowe.

Wszystkie wersje napędowe Mercedesa GLC będą od teraz hybrydami. W ofercie na ten moment są dostępne trzy silniki z układem mild hybrid, pod koniec roku mają się także pojawić w ofercie hybrydy typu plug-in.

Do każdego silnika układ miękkiej hybrydy dodaje 23 KM i 200 Nm. Podstawowa jednostka to GLC 200 4Matic, w której silnik benzynowy ma 204 KM i 320 Nm. Dzięki układowi hybrydowemu GLC 200 4Matic osiąga 100 km/h w 7,8 sekundy, przy średnim deklarowanym spalaniu na poziomie 7,3-8,2 l. Jego cena podstawowa to 240 100 zł.

Mocniejsza jednostka benzynowa nosi oznaczenie 300 4Matic i generuje 258 KM i 400 Nm momentu obrotowego. Taki wariant przyspiesza do "setki" w 6,8 sekundy, a zużywać ma także między 7,3 a 8,2 l/100 km. Taki wariant to wydatek minimum 289 700 zł.

W startowej ofercie pojawia się także diesel 220d 4Matic. Silnik o pojemności 2 litrów generuje tu 197 KM i 440 Nm. Deklarowane przyspieszenie to równe 8 sekund do 100 km/h, a spalanie ma się mieścić poniżej 6 litrów na 100 km. Mercedes GLC z dieslem kosztuje minimum 249 900 zł.

Pod koniec roku do gamy jednostek napędowych dołączą hybrydy plug-in. Nie wyjawiono pełnej gamy jednostek ładowanych z gniazdka, jednak wiadomo, że najmocniejsza z nich ma dysponować mocą 381 KM i momentem obrotowym równym 750 Nm. Niezależnie od wersji napędowej Mercedes GLC plug-in ma przejechać na samym prądzie ponad 100 km.

Standardowo GLC plug-in wyposażony będzie w ładowarkę 11 kW. Na życzenie klient będzie mógł zamówić ładowarkę o mocy 60 kW. Model GLC ma być wyposażony także w kartę Mercedes me Charge umożliwiającą ładowanie auta w ponad 300 tys. ogólnodostępnych punktów w całej Europie.

