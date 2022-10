Jakie nowe samochody kupują Polacy? Raport wyników z września

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów osobowych. Podium bez zmian

02 Sprzedaż samochodów osobowych we wrześniu. W pierwszej trójce dwa modele z Europy

03 W 2022 r. Polacy najchętniej wybierają modele Toyoty

04 Sprzedaż samochodów osobowych. Co kupowali klienci indywidualni, a co firmy

05 Sprzedaż samochodów dostawczych - gorzej niż w zeszłym roku, ale lepiej niż w zeszłym miesiącu

06 Najpopularniejsze samochody dostawcze

We wrześniu 2022 roku liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wyniosła 35 819. W porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku jest to wzrost o 8,26 proc. Względem sierpnia tego roku również odnotowany jest wzrost - o 6,11 proc - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Sprzedaż samochodów osobowych. Podium bez zmian

Od początku roku zarejestrowano w Polsce 316 696 samochodów osobowych. To 0 8,81 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Podium najpopularniejszych marek prezentuje się dokładnie tak, jak miesiąc wcześniej. Najpopularniejsza wciąż jest Toyota. We wrześniu zakupiono i zarejestrowano 5 376 sztuk modeli tej marki. Drugie miejsce ponownie zajęła Skoda, osiągając wynik 4 830 zarejestrowanych aut. Trzecie miejsce znowu zdobyła Kia z liczbą 2 745 samochodów.

Podium nie zmienia się również, jeśli patrzeć na wyniki od początku roku. Dotychczas klienci kupili i zarejestrowali 55 352 samochody Toyoty. To jednak oznacza spadek o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. Udział japońskiej marki w polskim rynku wyniósł 17,48 proc. Drugie miejsce na podium zdobyła Skoda z wynikiem 30 009 zarejestrowanych samochodów (o 19,67 proc. mniej niż w roku poprzednim). Jej udział wyniósł 9,5 proc. Pierwszą trójkę zamyka Kia. Od początku roku zarejestrowano 26 133 auta koreańskiej marki. Jako jedyna marka na podium odnotowała wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (o 2,37 proc.). Jej udział w polskim rynku to 8,25 proc.

Sprzedaż samochodów osobowych we wrześniu. W pierwszej trójce dwa modele z Europy

Jeśli chodzi o najchętniej kupowane auta we wrześniu, w pierwszej trójce przeważają modele europejskie. Prym wiodła Skoda Octavia, zarejestrowana w liczbie 1 804 egzemplarzy. Na trzecim miejscu znalazła się z kolei Dacia Duster (1 202 zarejestrowane auta). Lider z poprzedniego miesiąca, Toyota Corolla, spadł na drugie miejsce. We wrześniu sprzedano 1 646 sztuk modelu.

Wbrew temu, na co wskazywałoby podium, pozycja modeli europejskich wcale nie jest tak silna. Oprócz Octavii i Dustera w zestawieniu znalazły się jeszcze 2 auta ze Starego Kontynentu. Skoda Fabia (930 zarejestrowanych sztuk) zajęła piąte miejsce, a Renault Clio (631) dziewiąte. W efekcie mamy stosunek 4 modeli europejskich do 6 azjatyckich. Najwięcej modeli w zestawieniu należy do Toyoty. Oprócz wspomnianej Corolli, Polacy chętnie kupowali także modele Yaris (czwarte miejsce, 992 zarejestrowane egzemplarze), RAV4 (szóste miejsce, 834 sztuki) i Yaris Cross (dziesiąte miejsce, 576 aut).

W 2022 r. Polacy najchętniej wybierają modele Toyoty

Podium najchętniej kupowanych i rejestrowanych aut od stycznia do września należy do modeli z Azji.

Na dwóch pierwszych miejscach znalazły się modele Toyoty. Corolla uzyskała dotychczas wynik 16 156 sprzedanych i zarejestrowanych egzemplarzy. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku jest to jednak wynik gorszy o 1,2 proc. Yaris osiągnął jak dotąd wynik 9 145 sztuk (spadek o 26,13 proc.). Podium zamyka Kia Sportage z wynikiem 8 998 sztuk. Jako jedyna z pierwszej trójki zanotowała wzrost. Dokładnie o 31,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Również w tym zestawieniu najwięcej modeli należy do Toyoty. Oprócz dwóch wspomnianych, znalazły się jeszcze RAV4 (czwarte miejsce, 8 318 sprzedanych aut) i C-HR (dziewiąte miejsce, 7 279 sztuk). Honoru modeli z Europy bronią Dacia Duster (piąte miejsce, 8 278), Skoda Octavia (szóste miejsce, 7 714) i Volkswagen T-Roc (dziesiąte miejsce, 6 064).

Sprzedaż samochodów osobowych. Co kupowali klienci indywidualni, a co firmy

Wśród klientów indywidualnych największą popularnością cieszyła się Dacia Duster (4 218 sztuk, spadek 3,76 proc.). Drugie miejsce osiągnęła Kia Sportage (4 144, wzrost o 26,26 proc.). Podium zamyka Toyota Yaris (3 937, spadek o 24,45 proc.).

Klienci firmowi najchętniej rejestrowali Toyotę Corollę (14 036 sztuk, wzrost o 7,69 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Skoda Octavia (6 812, spadek o 28,72 proc.). Na trzeciej lokacie uplasował się Hyundai i30 (6 238, wzrost o 28,25 proc.).

Sprzedaż samochodów dostawczych - gorzej niż w zeszłym roku, ale lepiej niż w zeszłym miesiącu

We wrześniu zarejestrowano w naszym kraju 4 983 samochody dostawcze. To o 9,3 proc. mniej niż w zeszłym roku, ale o 5,82 proc. więcej niż w sierpniu tego roku. Od początku 2022 roku zarejestrowano w Polsce 45 970 aut dostawczych, czyli o 16,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Najlepszy wynik we wrześniu osiągnął Ford, który sprzedał 729 egzemplarzy. Pozostałe miejsca podium przypadły kolejno Fiatowi (685) i Renault (655).

Liderem rynku w 2022 roku jest dotychczas Renault. Klienci kupili i zarejestrowali jak dotąd 9 816 samochodów francuskiej marki. To spadek o 7,75 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 21,35 proc.

Drugie miejsce przypadło Fordowi. Liczba zarejestrowanych pojazdów amerykańskiego producenta wyniosła 6 799 aut, czyli o 5,15 proc. mniej niż w poprzednim roku. Udział marki wyniósł 14,79 proc. Podium zamyka IVECO z liczbą 5 317 zarejestrowanych aut (wzrost o 4,3 proc.). Udział marki to 11,57 proc.

Najpopularniejsze samochody dostawcze

Największą popularnością w tym miesiącu cieszyło się IVECO Daily z liczbą 619 zarejestrowanych egzemplarzy. Na drugim miejscu podium znalazł się Mercedes Sprinter (553), a na trzecim Renault Master (518).

Najczęściej kupowanym modelem samochodu dostawczego od początku roku jest Renault Master (7 596, spadek o 10,5 proc.). Na kolejnych miejscach podium znalazły się IVECO Daily (5 317, wzrost o 4,3 proc.) i Mercedes Sprinter (3 351, spadek o 9,04 proc.).

