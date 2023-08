Coś złego dzieje się z używanymi autami. Znamy prawdziwą skalę podwyżek

Spis treści: 01 Nowe samochody rekordowo drogie. Fiat Tipo od 123 tys. zł

02 Rekordowe ceny używanych samochodów

03 O ile podrożały samochody używane. Co sprawdzaliśmy?

04 Ceny używanych aut mocno w górę. W pięć lat podrożały o 80 procent

05 Biednemu zawsze wiatr w oczy. Najtańsze auta podrożały dwukrotnie

06 Ceny o 80 proc. w górę. O tyle naprawdę podrożały auta w ostatnich 5 latach

07 Tak drożały samochody używane w Polsce (dane dla pojazdów w wieku 15 lat)

Klienci chcący kupić fabrycznie nowy samochód przez długie miesiące nie mieli nawet cienia powodów do radości. Na galopujące ceny i przeciągające się problemy z dostępnością pojazdów wpływały pandemia koronawirusa, kryzys półprzewodnikowy i atak Rosji na Ukrainę. Nie sposób też pominąć nachalną promocję elektromobilności (kary za emisję CO2) i stale aktualizowaną listę wyposażenia obowiązkowego dotycząca nowych pojazdów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Ich wpływ również dał o sobie znać w cennikach.



Nowe samochody rekordowo drogie. Fiat Tipo od 123 tys. zł

Z oferty poznikały samochody, które - jeszcze 5 lat temu - śmiało określić można było przystępnymi cenowo. Świetnym przykładem może tu być budżetowy Fiat Tipo, którego ceny w 2018 roku startowały od 46 900 zł za auto z klimatyzacją i benzynowym silnikiem 1,4 l o mocy 95 KM.



Zdjęcie Cenniki Fiata Tipo w 2018 roku (na górze) i 2023 roku (na dole) /

Dziś w ofercie nie znajdziemy już Fiata Tipo w wersji sedan. Ofertę otwiera pięciodrzwiowy hatchback z hybrydowym napędem (benzynowy silnik 1,5 o mocy 130 KM) i automatyczną skrzynią biegów o siedmiu przełożeniach. Efekt? Aktualny cennik startuje od - uwaga - 123 tys. zł.

Rekordowe ceny używanych samochodów

Nie jest jednak tajemnicą, że w Polsce za zdecydowaną większość (powyżej 70 proc.) rejestracji nowych samochodów odpowiadają klienci biznesowi.



Statystyczny "Kowalski" swojego "nowego" auta szuka w serwisach ogłoszeniowych oferujących pojazdy z drugiej ręki. Poprosiłem największy z nich - Otomoto.pl - by udostępnił nam archiwalne dane dotyczące cen dziesięciu najpopularniejszych (w ogłoszeniach) modeli aut używanych w Polsce, by można było porównać je z dzisiejszymi notowanymi. Wnioski? Lepiej usiądźcie...

O ile podrożały samochody używane. Co sprawdzaliśmy?

Do naszego porównania wybraliśmy dziesiątkę najliczniej reprezentowanych w ogłoszeniach pojazdów w wieku 15 lat. Dobór modeli nie był przypadkowy - gusta nabywców pozostają niezmienne, lista dziesięciu najczęściej oferowanych na sprzedaż pojazdów w Polsce na przestrzeni lat ewoluuje bardzo powoli. Większe wahania dotyczą w istocie jedynie pozycji danego modelu w zestawieniu.



Nie przez przypadek pokusiliśmy się o porównanie aut w wieku 15 lat. Mniej więcej tyle wynosi bowiem średni wiek samochodu w Polsce w aktualizowanej (oczyszczonej z tzw. "martwych dusz" części Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jak zmieniały się średnie ceny takich piętnastolatków na przestrzeni ostatnich 5 lat, i które z popularnych modeli zaliczyły w tym czasie największe wzrosty cen?

Ceny używanych aut mocno w górę. W pięć lat podrożały o 80 procent

Nasza przykładowa dziesiątka to:



Audi A4,

Opel Astra,

BMW serii 3,

Volkswagen Golf,

Volkswagen Passat,

Ford Focus,

Audi A3

Audi A6

BMW serii 5

Opel Corsa.

Jak wynika z danych udostępnionych nam przez Otomoto, w stosunku do cen "wyjściowych" - z 2019 roku (czyli auto z rocznika 2004) obecnie za każde z tych aut w wieku 15 lat (czyli z rocznika 2008) płacimy średnio o 78,5 proc. więcej niż przed pięcioma laty.

Biednemu zawsze wiatr w oczy. Najtańsze auta podrożały dwukrotnie

Zgodnie z powiedzeniem "biednemu zawsze wiatr w oczy", największe podwyżki dotyczyły dwóch najtańszych pojazdów z naszego zestawienia - Opla Corsy i Forda Focusa. W obu przypadkach wzrost cen śmiało nazwać można porażającym. Jeszcze w 2019 roku średnia cena 15-letniego Opla Corsy wynosiła w Otomoto 5 840 zł. Dziś za piętnastoletnią Corsę zapłacić trzeba średnio 12 892 zł. Mamy więc do czynienia ze wzrostem o - uwaga - 120,8 proc.



Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Forda Focusa. W 2019 roku za piętnastoletni egzemplarz płaciliśmy w Polsce średnio 6 289 zł. Obecnie piętnastolatki wyceniane są na 13 558 zł, czyli płacimy za nie aż o 115,6 proc. więcej.



Oczywiście w obu przypadkach różnice w cenie robi m.in. generacja pojazdu. W 2019 roku 15-letni Opel to Corsa C, a 15-letni Ford - Focus I generacji. Obecnie to Corsa D i Focus II generacji, najczęściej po liftingu. Nie zmienia to jednak faktu, że w obu przypadkach mowa przecież o 15-letnich (w danym czasie) pojazdach.

Ceny o 80 proc. w górę. O tyle naprawdę podrożały auta w ostatnich 5 latach

Chcąc zminimalizować wpływ zmiany generacji warto przeanalizować przypadek Volkswagena Golfa. W 2019 roku średnia cena takiego auta w wieku 15 lat wynosiła 10 603 zł. Obecnie za 15-letnego "króla kompaktów" płacimy już średnio 18 656 zł - o 76 proc. więcej niż przed pięcioma laty. Wówczas oferta rynkowa rozkładała się między modele czwartej i piątej generacji. Obecnie podzielona jest między modele piątej i szóstej.



Zdjęcie 15-letnie Volkswageny Golfy na przestrzeni pięciu lat podrożały średnio aż o 76 proc. /Informacja prasowa

Oczywiście trudno spodziewać się, by w obu sytuacjach rozkład aut starszej i nowszej generacji był identyczny, ale biorąc pod uwagę popularność wśród nabywców - nie można tego wykluczyć. Golf niemal idealnie wpisuje się w rynkową średnią, czyli wspomniane już 78,5 proc.



Ciekawie prezentuje się również analiza wzrostu cen rok do roku. Nie ulega wątpliwości, że największy "szok" wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. Średni wzrost cen rok do roku dla całej rozpatrywanej dziesiątki prezentował się bowiem następująco:

2020 rok - wzrost o 10,3 proc.

2021 rok - wzrost o 16,1 proc.

2022 rok - wzrost o 20,8 proc.

2023 rok (dane za pierwsze osiem miesięcy) - wzrost o 13,3 proc.

Tak drożały samochody używane w Polsce (dane dla pojazdów w wieku 15 lat)

Audi A4:

średnia cena w 2019 roku - 15 612 zł

średnia cena w 2023 roku - 27 221 zł



wzrost ceny w okresie 5 lat - 74,4 proc.

Opel Astra:

średnia cena w 2019 roku - 8 641 zł



średnia cena w 2023 roku - 14 147 zł



wzrost ceny w okresie 5 lat - 63,7 proc.

BMW serii 3:

średnia cena w 2019 roku - 13 878 zł

średnia cena w 2023 rou - 25 666 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 84,9 proc.

Volkswagen Golf:

średnia cena w 2019 roku - 10 603 zł

średnia cena w 2023 roku - 18 656 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 76 proc.

Volkswagen Passat:

średnia cena w roku 2019 - 9 943 zł

średnia cena w 2023 roku - 17 771 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 78,7 proc.

Ford Focus:

średnia cena w 2019 roku - 6 289 zł

średnia cena w 2023 roku - 13 558 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 115,6 proc. Audi A3:

średnia cena w 2019 roku - 14 102 zł

średnia cena w 2023 roku - 23 928 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 69,7 proc.

Audi A6:

średnia cena w 2019 roku - 17 645 zł

średnia cena w 2023 roku - 27 823 zł,

wzrost ceny w okresie 5 lat - 57,7 proc. BMW serii 5:

średnia cena w 2019 roku - 21 199 zł

średnia cena w 2023 roku - 29 559 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 39,4 proc.

Opel Corsa

średnia cena w 2019 roku - 5 840 zł

średnia cena w 2023 roku - 12 892 zł

wzrost ceny w okresie 5 lat - 120,8 proc.