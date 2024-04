Spis treści: 01 Jak działa elektryczna klamka?

02 Zwykła klamka ratuje życie. ADAC zaleca wozić młotki

03 Moje auto ma elektryczne klamki. Co robić, jak żyć?

Nie wszystko co nowe podoba się kierowcom. Dotyczy to nie tylko dotykowych ekranów, które w imię cięcia kosztów zastępują dziś fizyczne przyciski w kabinach, ale też elektrycznych, "aerodynamicznych" klamek coraz powszechniej stosowanych nie tylko w segmencie premium. W obu przypadkach problematyczne okazują się ergonomia i bezpieczeństwo.



Niemiecki automobilklub przestrzega, że elektryczne klamki, które głównie za sprawą rozwiązań stosowanych przez Teslę (model S), zadomowiły się na rynku, powodować mogą problemy dla ratowników spieszących nam z pomocą w razie wypadku. ADAC apeluje, by dokładnie zapoznać się z instrukcją "awaryjnego" otwierania pojazdu, a nawet doposażyć swój samochód w młotek do szyb.

Jak działa elektryczna klamka?

Sterowane elektrycznie klamki wyposażone są w serwomechanizmy, których zadaniem jest "aktywowanie" klamki, czyli wysunięcie ich uchwytu poza obręb nadwozia. Rozwiązanie coraz częściej spotkać można w autach nie tylko segmentu premium, chętnie korzystają z niego m.in. chińscy producenci. Nie chodzi wyłącznie o wygodę. Takie klamki poprawiają aerodynamikę i w efekcie do wnętrza przedostaje się mniej szumów. Niestety, samochody pozbawione prostych, intuicyjnych w obsłudze klamek sprawiać mogą problemy w czasie akcji ratunkowej.



Niemieccy eksperci uspokajają wprawdzie, że w czasie testów zderzeniowych prowadzonych przez Euro NCAP auta wyposażone w takie rozwiązanie nie sprawiały żadnych problemów (sprawdzane jest np. czy samochód automatycznie odryglowuje drzwi po zderzeniu). Problem w tym, że crashtesty Euro NCAP realizowane są przy konkretnych scenariuszach, a doniesienia mediów sugerują, że problem z elektrycznymi klamkami nie jest wcale wyimaginowany.

Zdjęcie Celem stosowania takich klamek jest zmniejszenie oporu powietrza, a więc zużycia paliwa (lub energii) i poziomu hałasu / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Zwykła klamka ratuje życie. ADAC zaleca wozić młotki

ADAC zwraca uwagę, że solidne klamki fizycznie, połączone z zamkiem klasycznym cięgnem, dają największą szansę na szybkie otwarcie pojazdu i udzielenie pomocy poszkodowanym zwłaszcza, jeśli w wypadku doszło do deformacji nadwozia czy np. dachowania. W opinii ekspertów najgorszy z możliwych scenariuszy to przerwa w zasilaniu (uszkodzona instalacja elektryczna) i ranni pasażerowie uwięzieni w płonącym pojeździe. W sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda, solidny i intuicyjny uchwyt to nieoceniona pomoc dla ratowników.

Moje auto ma elektryczne klamki. Co robić, jak żyć?

Przedstawiciele niemieckiego automobilklubu apelują, by właściciele aut wyposażonych w elektryczne klamki, które spotkamy m.in. w Tesli, Nio, Beijingach, BMW (np. seria 7 i iX) czy Lexusie, poświęcili chwilę czasu na zapoznanie się z instrukcją awaryjnego opuszczania pojazdów i w miarę możliwości dzielili się tą wiedzą ze współpasażerami.

Zalecają też, by na wszelki wypadek, doposażyć swoją Teslę Model S czy BMW serii 7 w znany z pojazdów komunikacji publicznej młotek do szyb. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet on nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. Ofiary wypadku mogą nie być w stanie skorzystać z prostego urządzenia, a sytuacje komplikuje jeszcze fakt, że często chodzi o auta segmentu premium. A te zwykle wyposażone są w wielowarstwowe, "klejone", laminowane szyby "termoizolacyjne" czy "akustyczne", z którymi młotek radzi sobie słabo.