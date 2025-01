Renault Rafale w teście wideo. Flagowy SUV pali 4,9 l/100km

Ma silnik 1.2 wspomagany napędem elektrycznym, 200 koni mocy i cztery skrętne koła. Do tego przeszło 4,7 metra długości, wielki bagażnik i niezwykłe rozwiązania, które idealnie pasują do najbardziej tego luksusowego modelu Renault. Prezentujemy go w teście wideo.