Czy benzyna E10 jest dobra? Nie każdy silnik ją zniesie

Niestety, nie wszystkie silniki są przystosowane do jazdy na paliwie E10. W tych, które nie są, zwiększona zawartość biokomponentów może prowadzić od uszkodzenia gumowych elementów układu paliwowego, a także aluminiowych części silnika.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) systematycznie publikuje listę pojazdów, które są przystosowane do jazdy na benzynie E10 oraz tych, które nie powinny na nim jeździć.

Warto dodać, że sprawa nie jest błaha - ACEA zaleca, by po zatankowaniu E10 do samochodu, który nie jest do tego przystosowany, w ogóle nie uruchamiać silnika i wypompować paliwo.

Które samochody mogą jeździć na paliwie E10?

Poniżej prezentujemy pełną listę samochodów przystosowanych i nieprzystosowanych do jazdy na benzynie E10.

BMW

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

MINI

Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

Rolls-Royce

Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2002 roku są przystosowane do benzyny E10.

Mercedes

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10 za wyjątkiem:

silników z pierwszą generacją bezpośredniego wtrysku C200 CGI (W203), CLK 200 CGI C209) z lat 2002-2005;

samochodów niewyposażonych w trójdrożnych katalizator lub wyposażonych w gaźniki, głównie są to auta wyprodukowane przed 1997 rokiem.

Smart

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Maybach

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Alfa Romeo

Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane od 1 stycznia 2011 roku są przystosowane do benzyny E10

Dodatkowo E10 można używać niezależnie od roku produkcji w modelach: MiTo, Giulietta, 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, 8C: 4.7 32V

Fiat

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi, spełniającymi normę emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000.

Wyjątek stanowią modele: Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblò: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V.

Lancia

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody z silnikami benzynowymi, spełniającymi normy emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000.

Wyjątek stanowią modele: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V i Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

Chrysler

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL), PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG).

Dodge

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach: Avenger (JS), Caliber (PK), Journey, Nitro (KJ).

Jeep

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach: Cherokee (KJ), Cherokee (XJ), Cherokee (KL), Commander (WH), Compass (PK), Compass (MX), Grand Cherokee (WH), Grand Cherokee (WJ), Grand Cherokee (WK), Patriot (PK), Renegade (BU), Wrangler (JK), Wrangler (TJ).

Ford

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie benzynowe modele sprzedawane w Europie od 1992 roku.

Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003-2007.

Przystosowanie dotyczy modeli dostępnych na naszym rynku. W przypadku sprowadzonych z USA przystosowanie do paliwa E10 trzeba sprawdzić w autoryzowanym serwisie.

Jaguar

Do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich modelach marki od roku modelowego 1992.

Land Rover

Do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich samochodach od roku modelowego 1996.

Honda

Do benzyny E10 dostosowane są wszystkie europejskie modele z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtryskowy (HONDA PGM-FI). Obejmuje to co najmniej wszystkie samochody Hondy z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1995. Wszystkie samochody, które nie mają silników z wtryskiem paliwa powinny nadal korzystać z E5.

Hyundai

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Kia

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Genesis

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Peugeot

Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

Citroën

Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

DS

Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

Opel

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Wyjątek stanowi silnik 2,2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o oznaczeniu Z22YH (Vectra, Signum i Zafira).

Vauxhall

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Wyjątek stanowi silnik 2,2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o oznaczeniu Z22YH (Vectra, Signum i Zafira).

Cadillac

Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda: BLS, CTS, CTS-V, Eldorado, Seville STS i SLS, SRX, STS, STS-V, XLR, XLR-V, Escalade, Escalade Hybrid.

Chevrolet

Wszystkie pojazdy począwszy od tych, wyprodukowanych na rok modelowy 2006, posiadające silnik benzynowy zgodny z normą emisji Euro 4, mogą być napędzane benzyną E10.

Chodzi tu o: Aveo/Kalos od 2005 roku, Captiva – wszystkie, Cruze/Orlando – wszystkie, Epica – wszystkie, Matiz – od 2006 roku, Nubira/Lacetti – od 2006 roku, Tacuma/Rezzo – od 2006 roku, Spark – wszystkie. Mowa tutaj o samochodach, które pozostają w stanie oryginalnym. Stosowanie nieoryginalnych części lub wprowadzanie modyfikacji może mieć wpływ na to jak samochód radzi sobie z benzyną E10. Dotyczy to szczególnie starszych aut. W przypadku stosowania dodatków do paliwa, należy stosować się do zaleceń producenta.Corvette

Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda: Corvette C4, Corvette C5, Corvette C6, Corvette Z06, Corvette Grand Sport Corvette ZR1.

Hummer

Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda: Hummer H2, Hummer H2T, Hummer H3, Hummer H3T.

Alpine

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe znajdujące się w samochodach sprzedawanych od marca 2018 roku.

Dacia

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Renault

Do benzyny E10 przystosowana jest zdecydowana większość silników benzynowych w autach sprzedawanych po 1 stycznia 1997 roku.

Wyjątek stanowią: Renault 19, Megane pierwszej generacji z silnikiem benzynowym 2,0 F5R 700, a także z dwulitrowym silnikiem F5R 740. Oba z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dotyczy to także Laguny drugiej generacji z silnikiem 2,0 F5R 782 z bezpośrednim wtryskiem. Wyjątkami są również modele produkowane między 1 stycznia 2000 roku i 31 grudnia 2002 roku. Chodzi o Lagunę drugiej generacji z silnikami 2,0 Turbo F4R 764 oraz 2,0 Turbo F4R 765. Dotyczy to również modeli Espace 4 (2,0 Turbo F4R 790 i 2,0 Turbo F4R 794), Velsatis (2,0 Turbo F4R 762 oraz 2,0 Turbo F4R 763) i Avantime (2,0 Turbo F4R 760 i 2,0 Turbo F4R 761).

Toyota

Do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku.

Wyjątek stanowi model Avensis z silnikami 2,0 1AZ-FSE (w produkcji od lipca 2000 do października 2008 roku) oraz 2,4 2AZ-FSE (produkowany od czerwca 2003 do października 2008).

Lexus

Do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku.

Wyjątki dotyczą: IS250 z silnikiem 2,5 V6 4GR-FSE (w produkcji od sierpnia 2005 do września 2007 roku), GS300 z jednostką 3,0 V6 3GR-FSE (produkowany między styczniem 2005, a wrześniem 2007 r.) oraz LS640 z silnikiem 4,6 V8 1UR-FSE (od sierpnia 2006 do września 2007 r.).

Audi

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Wyjątkami są, posiadające bezpośredni wtrysk paliwa: Audi A2 1,6 FSI (2003-2005), Audi A3 1,6 FSI (2004), Audi A3 2,0 FSI (2004), Audi A4 2,0 FSI (2003-2004).Wyjątkami są także wyposażone w ogrzewanie postojowe Audi A4 sedan (2001-2008) oraz Audi A4 Avant (2002-2008).

Porsche

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele wyprodukowane po 1998 roku (w przypadku Boxstera od 1997 r.).

Wyjątek stanowi Carrera GT.

Seat

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe.

Wyjątek stanowią: Toledo 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowane od września 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006), Leon 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od lipca do listopada 2005 roku, rok modelowy 2006) i Altea 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od maja 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006).

Škoda

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie modele z wyjątkiem 1,3 OHV o mocy 40 lub 40 kW, który montowany był w Felicii w latach 1994-2001

Volkswagen

Do benzyny E10 przystosowane są niemal wszystkie modele. Nietolerancja na E10 dotyczy tylko samochodów z silnikami FSI wymienionych poniżej: Lupo 1,4 FSI 77 kW (produkowane od sierpnia 2000 do listopada 2003, rok modelowy 2001-2004), Polo 1,4 FSI 63 kW (produkowane od lutego 2002 do czerwca 2006, rok modelowy 2002-2006), Golf IV 1,6 FSI 81 kW (produkowane od listopada 2001 do maja 2004, rok modelowy 2002-2004), Golf IV Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do października 2006, rok modelowy 2002-2006), Bora 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005), Bora Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005), Golf V 1,4 FSI 66 kW (od listopada 2003 do listopada 2004, rok modelowy 2004-2005), Golf V 1,6 FSI 85 kW (od sierpnia 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004), Golf V 2,0 FSI 110 kW (od stycznia 2004 do maja 2004, rok modelowy 2004), Touran 1,6 FSI 85 kW (od listopada 2002 do maja 2004, rok modelowy 2003-2004), a także Touran 2,0 FSI 110 kW (od października 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004).

Volvo

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody produkowane od 1976 roku (po przeprowadzeniu przeglądu.

Wyjątkiem jest S40/V40 z silnikiem 1,8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa.

Daihatsu

Benzyna E10 może być stosowana w następujących modelach z silnikami benzynowymi: Cuore L276 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008), Trevis L651 (od daty produkcji 8 maja 2008), Sirion M3 (od momentu wprowadzenia na rynek), Materia M4 (od momentu wprowadzenia na rynek), Copen L881 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008).W celu potwierdzenia przystosowania auta do benzyny E10 można skontaktować się z dealerami lub dystrybutorami Daihatsu.

Nissan

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 1 stycznia 2000 roku

Mazda

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi wprowadzone po 2002 roku.

Mitsubishi

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) wyprodukowanych do 2007 roku.

Subaru

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 1 stycznia 1991 roku.

Suzuki

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie obecnie produkowane modele z silnikami benzynowymi. W przypadku starszych, należy zapoznać się z instrukcją.

Rynek paliw ulega zmianom

Od 2024 roku rząd chce wprowadzić do sprzedaży nowy rodzaj benzyny - E10 o podwyższonym udziale biokomponentów. Właśnie rozpoczęły się nad tym prace.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzający regulację krajowego sektora biopaliw w odniesieniu do obowiązku stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych.

Jak tłumaczono, rosyjska inwazja na Ukrainę oraz wprowadzone w jej efekcie unijne sankcje spowodowały zmiany na rynku paliwowym. Chodzi tu szczególnie o obszary łańcuchów zaopatrzenia w ropę naftową, ale też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy i benzynę. "W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu" - podkreślono. Proponowanym rozwiązaniem w projekcie jest "regulacja krajowego sektora biopaliw dla okresu 2023 r. w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych".

Biopaliwo od 2024 roku

Dodano, że regulacji wymaga także kwestia zmniejszenia zależności od surowców kopalnych z Rosji. Odnosi się to szczególnie do wprowadzonego przez Unię Europejską szóstego pakietu sankcji. Rozwiązaniem miałoby być wprowadzenie benzyny typu E10 o podwyższonym udziale biokomponentów. Z wykazu wynika, że ten rodzaj benzyny miałby być dostępny od 2024 roku.

