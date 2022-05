Spis treści: 01 Kto ma pierwszeństwo na parkingu? Droga wewnętrzna

Kto ma pierwszeństwo na parkingu? Droga wewnętrzna

Przede wszystkim problem leży w tym, że parkingi nie są drogami publicznymi, ale mieszczą się w kategorii dróg wewnętrznych. Prawo o ruchu w art. 1. ust. 2 ustawy, choć nie mówi jasno, to stwierdza jednoznacznie, że na tych stosuje się przepisy, które są konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikające ze znaków i sygnałów drogowych.

Tu powstaje pierwszy stopień trudności, ponieważ nie zawsze drogi wewnętrzne są oznakowane przez właścicieli, przez co dochodzi do sporego zamieszania. Często jest tak, że na parkingach znaki poziome sugerują pierwszeństwo przejazdu. Niestety sugerowanie się tylko tym może doprowadzić do kolizji.

Zdjęcie Kto ma pierwszeństwo na parkingu? Odpowiedzią są znaki, zarówno poziome, jak i pionowy A-7. / Andrzej Iwanczuk /Reporter

To dlatego, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaki poziome mają zastosowanie przy obecności znaków pionowych. Dlatego o tym, kto ma pierwszeństwo na parkingu, decydują razem znak pionowy A-7 "ustąp pierwszeństwa" oraz znak poziomy P-13 z linią warunkowego zatrzymania w postaci trójkątów.

Kto ma pierwszeństwo na parkingu? Warto zwrócić uwagę na znaki

W sytuacji, gdy przecinają się tory jazdy, obaj kierujący muszą stosować się do znaków albo ogólnych przepisów określających pierwszeństwo, czyli np. do zasady pierwszeństwa dla pojazdów nadjeżdżającego z prawej strony. Kto ma pierwszeństwo na parkingu, gdy namalowanemu znakowi poziomemu P-13 nie towarzyszy pionowy znak A-7?

W takiej sytuacji pierwszeństwo na parkingu ma samochód nadjeżdżający z naszej prawej strony. To dlatego, że, jak wspomnieliśmy, sam znak poziomy to za mało i w przypadku braku pionowego oznakowania należy kierować się "zasadą prawej ręki".

Kierowca zbliżając się do skrzyżowania musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Przede wszystkim nie warto ufać namalowanym na alejkach znakom. O tym, kto ma pierwszeństwo na parkingu, mówią również zasady skrzyżowań równorzędnych.

Pieszy czy kierowca. Kto ma pierwszeństwo na parkingu?

W przypadku odpowiedzi na pytanie, kto ma pierwszeństwo na parkingu w "konfrontacji" pieszy - kierowca, trzeba odwołać się do przepisów prawa drogowego. Zgodnie z art. 26 Kodeku drogowego ust. 4, kierujący, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo ust. 5 stwierdza:

"Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni” - czytamy w Kodeksie drogowym.

Kto ma pierwszeństwo na parkingu? W takim przypadku zawsze pierwszeństwo ma pieszy. Ta zasada obowiązuje w miejscach, gdzie nie są wyodrębnione chodniki oraz jezdnia. Oprócz parkingów pieszy ma pierwszeństwo również w takich miejscach jak skwery, stacje benzynowe czy powierzchnie wokół budynków usługowych.

Strefa ruchu a pierwszeństwo na parkingu. O co chodzi?

O tym, kto ma pierwszeństwo na parkingu, decyduje również strefa ruchu. Ta może zostać ustanowiona przez zarządcę placu. Co ważne, obszar strefy obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Dla kierowców ważne jest to, że na terenie strefy ruchu panują te same zasady co na drodze publicznej.

Zdjęcie Kto ma pierwszeństwo na parkingu? W przypadku strefy ruchy najczęściej obowiązuje "zasada prawej ręki". / materiały zewnętrzne / materiały prasowe

W momencie, gdy parking jest objęty strefą ruchu, należy mieć na uwadze, że zazwyczaj to pojazd nadjeżdżający z prawej strony będzie miał pierwszeństwo. Kierowcy muszą pamiętać, że poruszając się po strefie ruchu obowiązuje ich ograniczenie prędkości. Naruszenie znaków w strefie ruchu jest wykroczeniem, które podlega karze.