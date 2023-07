Spis treści: 01 Kamper czy przyczepa kempingowa. Zalety obu rozwiązań

02 Zalety podróżowania kamperem

03 Czy warto kupić kampera? Wady

04 Zalety przyczepy kempingowej

05 Czy warto kupić przyczepę kempingową? Wady

06 Kamper czy przyczepa kempingowa: co jest lepsze?

Zalety podróżowania kamperem lub z przyczepą kempingową są podobne. To przede wszystkim niezależność oraz swoboda w planowaniu podróży. Turystów nie obchodzą rozkłady pociągów czy samolotu, odpada również rezerwacja hoteli. Podróżowanie kamperem czy z przyczepą to ogromna elastyczność, bo w praktyce można decydować, kiedy i gdzie się zatrzymać, a plany mogą zmieniać się w zależności od potrzeb i preferencji.

Kamper czy przyczepa kempingowa to również komfort i wygoda. W tych dostępne są łóżka, kuchnie, toalety czy prysznice, w rzeczywistości więc ten rodzaj podróżowania to mały hotel na kółkach. To również idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie prywatność. Dla wielu osób niezwykle ważna jest także bliskość natury. Eksploracja dzikich miejsc czy budzenie się z widokiem na góry, jezioro czy ocean zachęca do podróżowania kamperem lub przyczepą kempingową.

Zalety podróżowania kamperem

Obok ogólnych plusów z wynikających z caravaningu podróżowanie kamperem ma sporo mocnych atutów. Pierwszy z nich to łatwość w prowadzeniu oraz relatywnie prostsze parkowanie niż w przypadku przyczepy kempingowej. Co zrozumiałe, na przykład parkowanie tyłem nie wymaga umiejętności manewrowania. Zalety podróżowania kamperem to również dobre prędkości przejazdowe, bo te są większe niż podróżowanie z przyczepą.

Zalety podróżowania kamperem to także niższe ewentualne opłaty za nocleg poza kempingiem czy transport promem. Do prowadzenia kampera w większości modeli wystarczy kategoria B. Oprócz tego łatwiej jest nim zanocować w dowolnym miejscu poza kempingiem "na dziko". Co ważne, kamperem można wjechać na niektóre górskie szlaki nawet zimą.

Zdjęcie Zalety podróżowania kamperem to łatwe i szybkie podróżowanie oraz fakt, że kamper daje więcej możliwości spania "na dziko". / Adobe Stock

Podróżowanie kamperem zimą warto wziąć pod uwagę tym bardziej że na część górskich dróg wjazd z przyczepą jest zabroniony. Trzymając się tej pory roku, warto jeszcze pamiętać, że część modeli jest fabrycznie wyposażona w podwójną podłogę czy grubsze ściany. Dzięki temu kamperem można podróżować przez cały rok.

Czy warto kupić kampera? Wady

Podróżowanie kamperem jest drogie. Wynika to przede wszystkim z wysokiej ceny samochodu, którego nowe modele potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście na rynku nie brakuje używanych modeli, a ich wartość zależy od wyposażenia, silnika, rocznika czy przejechanych kilometrów. Niemniej jednak cena kaperów to jedna z głównych wad.

Mała ładowność to kolejna wada kamperów. Większość pojazdów ogranicza DMC 3,5 tony. W przypadku podróżowania kilku osób, bagażu, zbiornikach z wodą czy zawartością lodówki łatwo tę barierę przekroczyć. Lwia część kamperów ma ok. 5 m długości i ok. 2,20 m szerokości wewnętrznej. W porównaniu do przyczep, zazwyczaj dłuższych, to spora wada, bo również kabina samochodu zabiera sporo miejsca.

Kamperem nie wszędzie można wjechać. To równie ważne podczas planowania podróży, bo samochodem nie zaparkujemy w centrach miast. Szczególnie istotne jest również to, by uważać podczas pokonywania przejazdów pod mostami. Wysokość kampera może w niektórych miejscach uniemożliwić przejazd.

Zalety przyczepy kempingowej

Podróżowanie z przyczepą kempingową to przede wszystkim ogromna swoboda, bo tę w każdym momencie można odpiąć i zwiedzać okolicę osobówką. Za inwestycją w przyczepę kempingową przemawiają również niskie koszty w porównaniu do kampera. Przyczepa kempingowa jest tańsza, przegląd i ubezpieczenie OC to wydatek ok. 150 zł, a ze względu na konstrukcję ewentualne naprawy nie są bardzo drogie.

Zalety przyczepy kempingowej to również to, że możemy ją zostawić na dłużej w garażu, bez konieczności uruchamiania jak w przypadku kampera. Z reguły możemy też zapakować do niej więcej rzeczy, dlatego to dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Przyczepa kempingowa idealnie sprawdzi się na krótsze wyjazdy.

Czy warto kupić przyczepę kempingową? Wady

Wady podróżowania z przyczepą to ograniczenie prędkości. Maksymalna dozwolona na autostradzie wynosi 80 km/h. Poza obszarem zabudowanym - 70 km/h. Znacznie szybciej można podróżować kamperem. Problemem może być także trudniejsze prowadzenie i parkowanie. Kłopotliwy może być również sam kamping - przyczepę trzeba ustawić, odpiąć, podeprzeć, załadować do niej wodę i często podłączyć do prądu.

Czy warto kupić przyczepę kempingową? Warto przed odpowiedzią wiedzieć, że posiadając prawo jazdy kategorii B, suma dopuszczalnej masy całkowitej samochodu i przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony. O to nie jest trudno, ponieważ zazwyczaj do przyczepy kempingowej dedykowane są masywne samochody. Po przekroczeniu 3,5 ton trzeba zdobyć dodatkowe uprawnienia.

Kamper czy przyczepa kempingowa: co jest lepsze?

Odpowiedź na pytanie "kamper czy przyczepa" powinna zostać skonstruowana na podstawie aktualnych potrzeb. Po pierwsze musimy wiedzieć, ile osób będzie nim podróżować. Po drugie, liczy się destynacja, ponieważ na objazdówkę oraz "Eurotrip" idealnie sprawdzi się kamper, a na wypad w jedno miejsce lepsza będzie przyczepa kempingowa.

Kamper czy przyczepa kempingowa? Przed odpowiedzią przeliczmy nasz budżet. Nawet w sytuacji wypożyczenia znacznie tańsza, o połowę, będzie przyczepa. Jeżeli szczególnie cenimy nocowanie na dziko - postawmy na kampera. Jeżeli zależy nam na szybkim przemieszczaniu się, bo na przykład wypożyczamy samochód i nie chcemy tracić cennych godzin, również lepszy będzie kamper.

Zdjęcie Co jest lepsze: kamper czy przyczepa kempingowa? Odpowiedzią są nasze aktualne potrzeby podróżnicze. / Pixabay.com

Kamperem łatwiej zanocować w dowolnym miejscu poza kempingiem, dodatkowo łatwiej i przyjemniej się go prowadzi. Oprócz tego jest bezpieczniejszy na zimowe podróże. Niemniej miłośnicy przyczep kempingowych cenią sobie fakt, że w każdej chwili mogą zostawić przyczepę i zwiedzać okolicę tylko samochodem.

