Jak i gdzie montować bagażnik na rower?

Bagażnik na rower najczęściej montuje się na dachu lub na tylnej części samochodu. W drugim przypadku to bagażniki na hak oraz na klapę, a wszystkie rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jak przewozić rower samochodem? Oczywiście wszystko determinuje samochód, którym się poruszamy. I nie chodzi tylko o rozmiar auta, ale także to, czy posiada hak holowniczy, czy relingi dachowe.

Decyzja o zakupie bagażnika na rower powinna uwzględniać także nasze możliwości finansowe, bo niektóre rozwiązania są droższe od innych, ale pod uwagę należy wziąć także częstotliwość wyjazdów. Liczy się także to, ile jednośladów chcemy przewieźć, bo na przykład w przypadku bagażnika na klapę to tylko trzy sztuki.

Jak przewozić rowery na dachu?

Przewożenie rowerów na dachu ma kilka zalet. Oprócz tego, że nie ogranicza widoczności, to jest to rozwiązanie relatywnie niedrogie, nie blokuje dostępu do bagażnika, ale wymaga doposażenia auta w relingi oraz specjalne belki dachowe. Pojedynczy bagażnik na rower to koszt ponad 200 zł. To rozwiązanie ma też swoje wady. Mocowanie roweru na dach wymaga wysiłku, a z powodu aerodynamiki i większego zużycia paliwa rosną koszty podróży.

Jak przewozić rowery na dachu? Zanim wyjaśnimy szczegóły montażu, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie dachu samochodu. Szczegółów należy szukać w instrukcji naszego pojazdu. Dodatkowo warto ostrożnie wchodzić w zakręty i pamiętać, że nie wjedziemy pod każdy wiadukt i na podziemne parkingi.

Wysokość samochodu z rowerem na dachu osobówki to ok. 2,60 m. W przypadku Suv-ów ta rośnie do nawet 2,80 m. Warto więc czytać znaki, bo garaże pod blokami to ok. 2,10 m, centra handlowe czy popularne restauracje typu drive-thru ok. 2,40 m. Brak uwagi może zakończyć się na kosztownych uszkodzeniach. Maksymalna prędkość z rowerami na dachu to 130 km/h.

Jak zamontować rower na dachu? Baza to zazwyczaj dwie belki, do których mocujemy szyny rowerowe. Bagażnik na dach posiada specjalne klamry, które trzeba otworzyć, a do których mocowana jest rama roweru. Ten należy umieścić w dedykowane uchwyty. Klamrę zaciskamy w ramę roweru i zakręcamy. Jak przewozić rower na dachu? Jednoślad stabilizuje również pasek, który przewlekamy przez koła i mocno zapinamy. Po wszystkim warto spróbować poruszać rowerem do przodu i do tyłu - jeśli jest to niemożliwe, możemy bezpiecznie przewozić rower na dachu.

Jak przewozić rower samochodem? Bagażnik na hak

Bagażnik na hak to rozwiązanie, które pozwala na łatwy montaż i szybki dostęp do jednośladów. Bagażnik jest tutaj zamontowany do haka, dzięki czemu kierowca nie musi martwić się o wjazd do podziemnego garażu. W porównaniu do bagażnika rowerowego na dach taki sposób transportu nie wpływa znacząco na aerodynamikę, dzięki czemu koszty spalania nie są wysokie.

Bagażnik na hak to drogie rozwiązanie. Chcąc przewozić rower samochodem w ten sposób, trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 1000 zł. Oczywiście bagażnik zwiększa długość auta, co wpływa na trudność manewrowania. Bagażnik na hak to także obowiązki prawne, ponieważ w przypadku zasłaniania rejestracji przepisy ruchu drogowego zmuszają do montażu dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Koszt trzeciej tablicy rejestracyjnej to 53 zł.

Zdjęcie Bagażnik na hak to dobre rozwiązanie, aby przewozić rowery. Można to robić także w samochodach elektrycznych, choć taki bagażnik w "elektryku" może zwiększyć zużycie energii nawet o 30 procent. / Informacja prasowa

Jak przewozić rower samochodem? Bagażnik na hak zazwyczaj wyposażony jest w oświetlenie. Jeżeli go nie posiada, trzeba zainwestować w dodatkowy zestaw, który montujemy na konstrukcji bagażnika i podłączamy do instalacji elektrycznej haka. Czy można przewieźć cztery rowery na bagażniku na hak? Wśród wielu ofert nie brakuje platform, które umożliwiają transport czterech jednośladów.

Jak zamontować bagażnik na hak? W praktyce jest to niezwykle proste. Bagażniki na hak często posiadają od spodu kółka, na których można przemieszczać go do i z samochodu. Taką platformą podjeżdżamy do haka i montujemy, podobnie jak przyczepkę. Nowoczesne bagażniki na rowery mają znaczniki, które informują o prawidłowości zapięcia. Z kolei same rowery mocujemy na belkach podobnie jak w przypadku bagażnika na dach.

Czy bagażnik rowerowy na klapę jest bezpieczny?

Bagażnik rowerowy na klapę to pewna nowość na rynku, która wyróżnia się przede wszystkim niskimi kosztami. To dlatego, że nie musimy mieć haka w samochodzie, ale także omija nas spory wydatek podczas zakupu bagażnika na dach czy dodatkowej platformy na dach. Niemniej jednak na taki zestaw trzeba przeznaczyć minimum 200 zł. Niestety bagażnik rowerowy na klapę wiąże się z wadami.

Przede wszystkim bagażnik rowerowy na klapę często zasłania światła. Takie poruszanie się jest niedopuszczalne, podobnie jak zasłanianie tablic rejestracyjnych. Producenci takich bagażników prześcigają się w rozwiązaniach, proponując bagażniki na klapę o niższej szerokości lub podwyższone, które nie zasłaniają tablic czy świateł.

Zdjęcie Bagażnik rowerowy na klapę ma kilka plusów, jednak podczas montażu należy zadbać o to, aby nie zasłonić świateł i tablicy rejestracyjnej. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Czy bagażnik rowerowy na klapę jest bezpieczny? Tutaj szczególnie niesprzyjające może być zasłonięcie tylnej szyby. Oczywiście niebezpieczne jest również najmniejsze zasłonięcie tylnych świateł, bo podczas hamowania czy skręcania bardzo łatwo o stłuczkę. Przewożenie rowerów samochodem w ten sposób często utrudnia dostęp do bagażnika, nierzadko zdarza się, że cierpi też na tym lakier samochodu. Bagażnik rowerowy na klapę to raczej rozwiązanie na krótkie i sporadyczne wyjazdy.

