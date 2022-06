Spis treści: 01 Do czego służą relingi dachowe?

02 Rodzaje relingów dachowych

03 Jak zamontować relingi dachowe?

Do czego służą relingi dachowe?

Przewożenie samochodem osobowym przedmiotów o większych gabarytach może być kłopotliwe. Wykorzystanie bagażnika dachowego pozwala przewozić np. rowery, narty lub inny sprzęt sportowy w bezpieczny i wygodny sposób. Dodatkowy bagażnik przydaje się także np. podczas remontu lub dużych zakupów.

A do czego służą relingi dachowe? Wyprofilowane belki biegnące wzdłuż dachu stanowią najwygodniejszy sposób zamontowania bagażnika dachowego. Do relingów dachowych wystarczy przymocować belki poprzeczne, a na nich umocować bagażnik lub ładunek. Jest to bezpieczne rozwiązanie w przeciwieństwie do przewozu dużych przedmiotów wewnątrz auta, które mogą gwałtownie przemieścić się np. podczas hamowania lub nagłego manewru.

Ten praktyczny element wyposażenia spotyka się najczęściej w autach o nadwoziu kombi lub SUV. Niektóre samochody mają seryjne relingi dachowe, a w innych są elementem wyposażenia dodatkowego, za który trzeba dopłacić.

Rodzaje relingów dachowych

W samochodach osobowych występują dwa rodzaje relingów dachowych:

Tradycyjne - przylegające do dachu jedynie na końcach belek. Między dachem a relingiem dachowym występuje wolna przestrzeń. Jest to popularne rozwiązanie, które pozwala na łatwy montaż uniwersalnych belek poprzecznych oraz bagażników dachowych. Zintegrowane - przylegają do dachu na całej długości. Relingi dachowe tego typu stanowią integralną część karoserii pojazdu. Przed wyborem belek lub bagażnika dachowego warto upewnić się, czy urządzenia są kompatybilne z relingami dachowymi zintegrowanymi.

Jak zamontować relingi dachowe?

Korzystanie z relingów dachowych to wygodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które przewożą swoim samochodem przedmioty o relatywnie sporych gabarytach. Jeśli auto nie ma tego praktycznego elementu wyposażenia, to w większości przypadków można to zmienić. Wystarczy sprawdzić, jak zamontować relingi dachowe w wybranym modelu samochodu.

Montaż relingów dachowych jest stosunkowo prosty w samochodach, które mają fabryczne otwory montażowe. Można znaleźć je pod zaślepką w postaci maskownicy ciągnącej się wzdłuż dłuższej krawędzi dachu. Przed ingerencją w elementy nadwozia najlepiej sprawdzić, czy wybrany samochód ma stosowne otwory. Informacje na ten temat można znaleźć w samochodowej instrukcji obsługi lub w internecie.

Montaż relingów dachowych z wykorzystaniem fabrycznych otworów nie jest trudny. Wystarczy dobrać właściwe relingi dachowe, które będą pasować do danego modelu auta, a następnie postępować zgodnie z instrukcją ich montażu.

Jeśli samochód nie ma fabrycznych otworów do montażu relingów dachowych, konieczna może być ingerencja w nadwozie pojazdu. Należy wywiercić w dachu auta otwory, a następnie odpowiednio je uszczelnić oraz zabezpieczyć przed korozją.

Otwory do relingów dachowych można wykonać samemu lub powierzyć to zadanie fachowemu warsztatowi samochodowemu. Przed rozpoczęciem korzystania z nowo zamontowanych relingów dachowych należy upewnić się, czy są zamontowane w solidny i bezpieczny sposób.