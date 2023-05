Jak zadbać o skórzaną tapicerkę by po latach wyglądała jak nowa?

Pojazdy, w których wnętrze jest wykończone skórzaną tapicerką, wymagają większej uwagi posiadacza niż w przypadku odmiany tkaninowej. Ten rodzaj obicia potrzebuje regularnych i przemyślanych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki temu można utrzymać właściwości skóry przez długi czas.

Codzienne użytkowanie tapicerki wpływa na jej eksploatację. Obicie jest na nią szczególnie narażone w sytuacji, gdy pojazd jest często wykorzystywany do długich podróży lub w jego wnętrzu często przebywają dzieci albo zwierzęta. W takich okolicznościach skóra, pomimo tego, że jest wyjątkowo trwała, może ulec szybszemu zużyciu. Dlatego warto dowiedzieć się, jak o nią zadbać.

Nowa i stara tapicerka - jak o nie dbać?

Pielęgnacja nowej i starej tapicerki będzie się od siebie różnić. W pierwszym przypadku obicie nie wymaga z reguły specjalnej konserwacji. Wyjątkiem od tej reguły jest tapicerka w jasnym lub jaskrawym kolorze. Na takich obiciach często pojawiają się widoczne plamy, ponadto są podatne na otarcia i tzw. uszkodzenia koloru. W takiej sytuacji warto zdecydować się na zastosowanie preparatów chroniących skórę przed uszkodzeniem.

Stara skórzana tapicerka będzie wymagać większej uwagi. Takie obicie trzeba czyścić co 6, 12 miesięcy, żeby utrzymać estetyczny wygląd skóry. Często występującym problemem jest sztywna i matowa skóra. Należy wtedy szybko reagować, aby nie pojawiły się pęknięcia. Rozwiązaniem jest zastosowanie odżywki.

Piękny wygląd skórzanej tapicerki po latach: regularne czyszczenie

Niekiedy na skórzanej tapicerce nie da się zauważyć oznak zużycia, czy zalegającego brudu. Stan obicia można wtedy ocenić za sprawą dwóch prostych testów. Kondycję skóry, jej nawilżenie, sprawdza się, naciskając tapicerkę palcem. Jeśli pojawią się mocne zmarszczki, konieczna będzie dodatkowa pielęgnacja.

Najpierw jednak trzeba dowiedzieć się, czy na obiciu rzeczywiście nie zalega brud, tak jak jest to widoczne "na pierwszy rzut oka". Test wykonuje się niezwykle prosto. Trzeba wziąć kawałek ręcznika papierowego, lekko go nawilżyć i przetrzeć siedzenie, czy tapicerkę umieszczoną w innych miejscach. Jeśli na białym materiale pojawi się czarny nalot, będzie to oznaczało, że konieczne jest czyszczenie.

Piękny wygląd skórzanej tapicerki po latach: używać gąbki, szczotki, czy szmatki?

W kontekście czyszczenia tapicerki często zadawanym pytaniem jest to, czy używać gąbki, szczotki, czy szmatki. Gąbka lepiej się sprawdzi do usuwania brudu z gładkich powierzchni. Natomiast szczotka przyda się do czyszczenia tapicerki z porowatą strukturą – tam, gdzie brud osadza się głęboko w rowkach.

Najczęściej wystarczy użyć miękkiej ściereczki, na przykład z mikrofibry. Dobrym pomysłem będzie zastosowanie jasnego materiału, na którym będzie widać osadzający się brud. Szmatki nie są niezalecane, jednak ich struktura ma bardziej charakter ścierny niż gąbka, dlatego lepiej je stosować przy intensywniejszym zabrudzeniu.

Piękny wygląd skórzanej tapicerki po latach: jakich błędów nie popełniać?

W przypadku skóry perforowanej z otworami wybitymi na obiciu należy uważać, aby nie przesadzić z nakładaną ilością płynu. W takiej sytuacji skóra stanie się zbyt mokra, a wilgoć przedostanie się do materiału amortyzującego pod spodem. Stamtąd trudno będzie ją usunąć. Efektem mogą być opuchnięte krawędzie tapicerki i plamy.

Trzeba też pamiętać, aby nie używać zbyt dużej ilości odżywki. Po przedostaniu się do otworów wywoła pojawienie się nieestetycznie wyglądających plam. Podobnie trzeba postępować z kremami, mleczkami i woskami do skór. Jeśli coś pójdzie nie tak, to nadmiar preparatu trzeba wypolerować lub zmyć.

Podczas pielęgnowania skórzanej tapicerki trzeba uważać na szwy i ściegi. W szczególności te różnokolorowe. Usuwanie brudu należy zacząć od obszarów skóry, które są oddalone od materiału z tkaniny. Następnie szwy i ściegi powinno się oczyścić, używając środków do pielęgnacji tkanin.

Uciążliwe rodzaje zanieczyszczeń skórzanej tapicerki: na to trzeba uważać

Żeby nie dopuścić do trwałego uszkodzenia tapicerki, należy wystrzegać się niebieskich plam po jeansowym materiale. Transfer barwnika jest zagrożeniem dla trwałości koloru obicia. Po zauważeniu zabrudzenia trzeba od razu je usunąć. Po czasie nie będzie już to takie proste.

W ekstremalnych przypadkach na skórzanym obiciu może pojawić się też biała pleśń. Co wtedy robić? Skóra musi być w takiej sytuacji natychmiast oczyszczona. Miejsce, w którym pojawił się grzyb, powinno być przetarte rozcieńczonym octem.

Inny rodzaj pleśni – czarny, jest trudny do usunięcia zarówno pod względem zapachu, jak i nieprzyjemnego dla oka koloru. Z tego powodu należy uważać, aby nie pozostawiać pojazdu w miejscu, gdzie jest wysoka wilgotność i ograniczona cyrkulacja powietrza.

Jak efektywnie czyścić i pielęgnować skórzaną tapicerkę?

Po tym, jak skóra zostanie oczyszczona, należy zawsze poczekać do jej wyschnięcia, zanim zostaną nałożone produkty pielęgnacyjne. Żeby przyspieszyć proces osuszania, można wykorzystać suszarkę do włosów lub pistolet grzewczy, jednak należy przy tym pamiętać, aby nie stosować wysokiej temperatury.

Po wyczyszczeniu tapicerki i nałożeniu kosmetyków trzeba odczekać co najmniej 15 minut, aby obicie całkowicie wyschło. Usuwanie brudu ze skóry i stosowanie produktów pielęgnacyjnych trzeba przeprowadzać w odpowiednich warunkach. Najlepiej zrobić to w słoneczny, ciepły dzień, aby zminimalizować ryzyko przedostania się wilgoci w głąb obicia.

