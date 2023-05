Spis treści: 01 Ranking wstydu. Najbrudniejsze drogi w Polsce. 9,5 ton śmieci na 50 km

Pod koniec kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła akcję i kampanię społeczną o wymownej nazwie "Droga to nie wysypisko". Przez dwa tygodnie, w czasie których firmy sprzątające wzięły się za "odświeżenie" Miejsc Obsługi Podróżnych i poboczy dróg, usunięto aż 500 ton odpadów.



Wbrew pozorom nie były to jedynie opakowania po posiłkach czy puste butelki po płynach eksploatacyjnych. Z poboczy usunięto również m.in. tony:



gruzu,



sprzętu RTV i AGD,



starych mebli,



opon,



części pojazdów.



Wszystkie one trafiły w okolice dróg celowo, by koszty uch utylizacji pokryte zostały z publicznych, czyli naszych, pieniędzy.



Ranking wstydu. Najbrudniejsze drogi w Polsce. 9,5 ton śmieci na 50 km

Niechlubny rekord odnotowano w województwie podkarpackim. Na liczącym niespełna 50-kilometrów odcinku autostrady A4 między węzłami Tarnów Centrum a Sędziszów, z pasa drogowego oraz MOP-ów zebrano 965 szt. worków śmieci o łącznej masie ponad 9,5 tony.



O miano najbrudniejszych dróg śmiało rywalizować mogą też odcinki z województwa łódzkiego.



Na około 50-kilometrowym odcinku A1 (od węzła Łódź Północ w kierunku woj. kujawsko-pomorskiego) ponad dwie tony śmieci zebrane zostały z samej tylko jezdni. Z danych GDDKiA wynika, że stanowiły one aż 45 odpadów wywiezionych z tego odcinka.



Podobna sytuacja dotyczy drogi S8 na odcinku od węzła Sieradz Wschód do węzła Łódź Południe. Z samej tylko jezdni (!) usunięto tam 1,7 tony śmieci. Zebrane zajmowały blisko 8 kontenerów.



W czasie trwania akcji, w samym województwie mazowieckim, ze wszystkich dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA zebrano aż 170 ton odpadów. Z kolei z pasa drogowego drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Kraśnikiem oraz dziesięciu MOP (woj. lubelskie) zebranych zostało ok. 60 m3 śmieci, co dało wagę całkowitą 9 ton - podsumowuje GDDKiA.

Miliony z budżetu na sprzątanie po kierowcach

Sieć dróg krajowych i autostrad zarządzanych obecnie przez GDDKiA obejmuje dziś odcinki o łącznej długości 17 800 km. Jeśli doliczymy do tego np. drogi serwisowe, otrzymamy ponad 22 000 km. W ubiegłym roku na utrzymanie czystości dróg, parkingów oraz MOP-ów, GDDKiA wydała ok. 80 mln zł - to blisko 220 tys. zł dziennie.



W samym tylko województwie mazowieckim sprzątanie po podróżnych wygenerowało kwotę blisko 16 mln zł. 12 mln zł kosztowało utrzymanie dróg w województwie podlaskim, a około 11 mln - dolnośląskim.

Jaki mandat za śmiecenie na drodze?

Przypomnijmy - od września 2022 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks wykroczeń. Jak czytamy w art. 145 par. 1:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Maksymalny wymiar kary nałożonej w ramach grzywny to 5 tys. zł.



