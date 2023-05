Nie mógł zarejestrować auta, wstawił je do salonu. Na 57. piętrze wieżowca

Co zrobić z wartym fortunę samochodem, który nie może wyjechać na drogę? To proste – zrobić z niego gustowną ozdobę. Właśnie na taki krok zdecydował się pewien australijski multimilioner, który postanowił wstawić sobie do salonu wartego ponad 3 miliony dolarów McLarena. Salonu mieszczącego się na 57-piętrze luksusowego apartamentowca.

Zdjęcie McLaren Senna GTR w salonie na 57-piętrze Fot. adrian_portelli @Instagram /