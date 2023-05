Honda e:Ny1. Bardziej skomplikowanej nazwy już nie było?

Spis treści: 01 Honda e:Ny1 - nadwozie

02 Honda e:Ny1 - dane techniczne

03 Honda e:Ny1 - wnętrze

Pozostałe dwie nowości, to odświeżony CR-V oraz całkowicie nowy kompaktowy SUV, czyli ZR-V . Testy Honda HR-V. Hybryda głównie do miasta

Jedyny obecnie bateryjny model japońskiej marki - Honda e - zachwyca stylizacją nadwozia i futurystycznym wnętrzem oraz rozczarowuje zasięgiem. A jak będzie w przypadku e:Ny1?

Honda e:Ny1 - nadwozie

Chociaż Honda w żaden sposób tego nie komunikuje, to wygląd nie kłamie - e:Ny1 jest elektryczną wersją dobrze znanej już również z naszego kraju Hondy HR-V. Co jednak ciekawe, oba niezwykle zbliżone stylistyczne pojazdy (różnica sprowadza się głównie do zabudowanego przedniego pasa), stworzono na zupełnie różnych płytach podłogowych.

Reklama

Honda e:Ny1 1 / 7 Honda e:Ny1 Źródło: materiały prasowe

Honda e:Ny1 - dane techniczne

Honda twierdzi, że e:Ny1 oparto na nowej, przeznaczonej dla przednionapędowych samochodów elektrycznych platformie e:N Architecture F. Między osiami zabudowano akumulator litowo-jonowy o pojemności 62 kWh netto. Zasięg w cyklu WLTP ma wynosić do 412 km. Jeśli realnie będzie to 300 km, to będzie to znaczny postęp w stosunku do Hondy e, która ze względu na małą baterię (32,5 kWh netto) przejeżdża w zależności od warunków, realnie ok 150-200 km.

Co ciekawe, baterię zabudowano nie tyle w podłodze, co bardziej pod nią - jej obudowę można dostrzec, patrząc nawet na udostępnione przed japońskiego producenta zdjęcia prasowe.

Zdjęcie Honda e:Ny1 / materiały prasowe

Honda podaje, że po rozładowaniu akumulator można naładować od 10 do 80 proc. prądem stałym w 45 minut. Bateria zasila silnik elektryczny, który generuje 150 kW (204 KM) i 310 Nm. Osiągi nie zostały ujawnione.

Honda e:Ny1 - wnętrze

Wnętrze Hondy e:Ny1 również zasadniczo wygląda jak wnętrze HR-V, przy czym w nowym modelu w dotychczasową architekturę wpisano dwa wolnostojące ekrany - cyfrowych zegarów i potężny, pionowy, systemu inforozrywki, o przekątnej 15,1 cala. Dzięki temu kabina e:Ny1 wygląda znacznie bardziej futurystycznie.

Zdjęcie Honda e:Ny1 / materiały prasowe

Pojemność bagażnika wynosi 346 litrów, co jak na SUV-a segmentu B (HR-V ma 434 cm długości) jest dobrym wynikiem.



Nowa Honda e:Ny1 zadebiutuje w salonach japońskiej marki jeszcze w tym roku.

***