Spis treści: 01 Używane Suzuki Vitara II 4x4 - opinie, wyposażenie, komfort

02 Używane Suzuki Vitara II 4x4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używane Suzuki Vitara II 4x4 - benzyna i diesel

04 Suzuki Vitara II 4x4 - typowe usterki

05 Suzuki Vitara II 4x4 - ceny

06 Opinia autora

Używane Suzuki Vitara II 4x4 - opinie, wyposażenie, komfort

Jeśli szukacie stosunkowo taniego używanego SUV-a z napędem na cztery koła, warto zwrócić uwagę na Suzuki Vitarę drugiej generacji, która zadebiutowała w 2015 roku. Jego konstrukcja jest oparta na innym crossoverze producenta - modelu SX4 S-Cross. Układ przeniesienia napędu AllGrip korzysta z elektromagnetycznie sterowanego sprzęgła wielopłytkowego załączającego automatycznie napęd czterech kół (tryb Auto).

Napęd 4x4 można też wymusić uruchamiając tryb Lock, w którym siła napędowa podzielona jest w stosunku 50:50 między osiami. Kierowca ma też do dyspozycji tryby Snow i Sport - ten pierwszy ogranicza pracę systemu kontroli trakcji, a drugi sprawia, że auto ostrzej reaguje na wciśnięcie pedału gazu.

Suzuki Vitara ma stosunkowo niewielkie rozmiary (długość nadwozia to niecałe 4,2 m), bagażnik z tego względu nie jest przesadnie pojemny (375 l), ale okazuje się ustawny. Pod podłogą znalazło się miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Pod względem przestrzeni w kabinie Vitara wypada nieźle, ale znalezienie wygodnej pozycji za kierownicą ogranicza zbyt wąska regulacja fotela i kierownicy.

Prześwit Suzuki Vitary wynosi niezłe 18,5 cm, ale dołączany napęd 4x4 i drogowe opony nie czynią z niego terenówki - to samochód, który radzi sobie w śniegu czy na luźnych nawierzchniach, jednak do jazdy w trudniejszym terenie specjalnie się nie nadaje. Zawieszenie auta zestrojono dość sztywno, z kolei układ kierowniczy pracuje z niewielkim oporem, co ułatwia manewrowanie w mieście, jednak w szybciej przejeżdżanych zakrętach trzeba dokładnie "celować" w drogę. Co ciekawe, kierownica nie zawsze wraca sama do położenia środkowego. Podczas jazdy autostradowej może z kolei przeszkadzać kiepskie wygłuszenie kabiny.

Zdjęcie Wnętrze Vitary jest po japońsku czytelne i poukładane, ale brakuje tu trochę stylistycznego polotu / materiały prasowe

Używane Suzuki Vitara II 4x4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 4170/1775/1610 mm

4170/1775/1610 mm Rozstaw osi: 2500 mm

2500 mm Pojemność bagażnika: 375/1120 l

Używane Suzuki Vitara II 4x4 - benzyna i diesel

Do 2018 roku Vitarę można było kupić z jednostką wysokoprężną 1.6 DDiS, która jest produkcji Fiata (Multijet). Osiąga 120 KM i ma rozrząd napędzany paskiem. Wysoki moment obrotowy (320 Nm) zapewnia dobre przyspieszenie, silnik ten jest trwały i oszczędny, ale, jak to w przypadku nowoczesnych diesli, ewentualne naprawy będą wiązać się z wyższymi kosztami niż w przypadku odmian benzynowych.

Alternatywę dla diesla stanowi wolnossący silnik 1.6, który był stosowany prawie do końca 2018 roku. Także osiągał 120 KM, ale w jego wypadku osiągi są wyraźnie gorsze. Na plus trzeba liczyć niskie spalanie oraz możliwość założenia instalacji LPG. Tak jak w przypadku pozostałych odmian benzynowych mamy tu do czynienia z rozrządem napędzanym łańcuchem.

Lepszym wyborem dla osób, które poszukują dobrej dynamiki będzie odmiana 1.4 Boosterjet o mocy 140 KM. W tej wersji Vitara nadal nie jest zbyt łakoma na paliwo, można oczekiwać średniego zużycia na poziomie około 7 l/100 km. W 2020 roku silnik ten otrzymał wspomagającą jednostkę elektryczną o mocy 10 kW, która z założenia ma upłynnić pracę systemu start/stop oraz zmniejszyć zużycie paliwa. Jednocześnie moc silnika benzynowego zmniejszyła się do 129 KM.

Od 2018 roku Vitara zamiast jednostki 1.6 otrzymała podstawowy wariant turbodoładowany 1.0 o mocy 111 KM. Każdy z silników dostępnych w ofercie jest trwały, wersje turbodoładowane mogę mieć jedynie problemy z sondą lambda.

Suzuki Vitara II 4x4 - typowe usterki

Generalnie Suzuki Vitara to auto trwałe i nieawaryjne. Można przyczepić się jedynie do jakości montażu (auto wyjeżdża z fabryki na Węgrzech), z uszczelek może wydobywać się świst, pokrywa bagażnika czasem działa ze zbyt dużym oporem. Zdarzają się problemy z centralnymi zamkiem. Na elementach podwozia może pojawić się rdza, z kolei miękki lakier łatwo się uszkadza.

Suzuki Vitara II 4x4 - ceny

Na największych portalach internetowych wśród aut 5-letnich można znaleźć zarówno egzemplarze sprzed face liftingu (2018 rok) jak i te po delikatnych, kosmetycznych zmianach (lampy tylne LED, nowa osłona chłodnicy). Wybór jednostek napędowych jest szeroki. Ceny startują od około 55 tysięcy złotych, ale większość Vitar II z napędem AllGrip kosztuje wyraźnie powyżej 60, a nawet 70 tysięcy złotych. Przeważnie mają dobre wyposażenie, często są to auta z polskich salonów i niewielkim przebiegiem, często poniżej 100 tys. km.

Opinia autora

Suzuki Vitara II nie porywa ani wyglądem wnętrza ani samego nadwozia, ale z napędem 4x4 całkiem sprawny z niego SUV. Jeśli ktoś mieszka np. w górach, z pewnością doceni prześwit auta i działanie układu przeniesienia napędu. Największą chyba zaletą auta jest jednak trwałość i bezawaryjność, niezależnie od wersji napędowej.

Używane Suzuki Vitara II 4x4– dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.4 Boosterjet 1.6 DDiS Silnik Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1373 cm3 1598 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 140 KM przy 5500/min 120 KM przy 3750/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 220 Nm przy 1500-4000/min 320 Nm przy 1750/min Masa własna/ładowność 1215/515 kg 1305/565 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 10,2 s 12,4 s Prędkość maksymalna 200 km/h 180 km/h