Raport usterkowości nie pozostawia złudzeń: Tylko niemieckie i japońskie

Spis treści: 01 Raport TUV 2024 - te samochody psują się najrzadziej

02 Samochody używane, które szczególnie warto kupić

03 Używane auto z Niemiec. Jakie modele warto kupić?

Raport dotyczący usterek TUV 2024 został sporządzony na podstawie analiz technicznych około 10,2 miliona pojazdów, które były badane w Niemczech w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023 roku. W raporcie uwzględniono 221 popularnych modeli samochodów, które podzielono na sześć różnych grup wiekowych. Po raz pierwszy w historii uwzględniono kategorię pojazdów w wieku od 12 do 13 lat, co jest istotne z perspektywy potencjalnych nabywców w Polsce. Ten fakt jest wynikiem procesu starzenia się niemieckiego parku samochodowego, którego średni wiek obecnie wynosi 10 lat. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem używanego samochodu, warto przyjrzeć się szczególnie modelom z tej kategorii.

Reklama

Raport TUV 2024 - te samochody psują się najrzadziej

W rankingu niezawodności TUV 2024, Volkswagen Golf Sportsvan okazał się być najmniej awaryjnym pojazdem, zdobywając pierwsze miejsce w dwóch kategoriach wiekowych i zajmując czołowe pozycje w dwóch innych. Tylko 2% badanych pojazdów w pierwszym obowiązkowym badaniu technicznym wykazywało istotne usterki. W porównaniu, w kategorii pojazdów w wieku między 8 a 9 lat, gdzie Golf Sportsvan zajął wysokie trzecie miejsce, aż 10,9% egzemplarzy miało wykryte usterki, co doskonale ilustruje wpływ wieku pojazdu na jego stan techniczny.

Z danych opublikowanych przez TUV wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku można zaobserwować pewne pogorszenie stanu technicznego niemieckich samochodów. Procentowy udział pojazdów, które nie przeszły obowiązkowego badania technicznego, wzrósł z 20,2% do 20,5%. Wskaźnik "oblanych" badań technicznych pojazdów, które zgłosiły się na przegląd z drobnymi usterkami, wzrósł również o pół punktu procentowego, osiągając poziom 11,2%.

Zdaniem ekspertów z niemieckiego automobilklubu ADAC, niewielkie pogorszenie stanu technicznego samochodów oznacza faktyczny powrót do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa. W okresie pandemii, ze względu na wprowadzone obostrzenia, Niemcy mieli więcej czasu na troszczenie się o swoje samochody, co przełożyło się na lepszy stan techniczny pojazdów. Warto przypomnieć, że raport TUV 2022, który został opublikowany tuż po okresie pandemii, wskazywał na poważne usterki (skutkujące niezdaniem badania technicznego) w rekordowo niskim odsetku, wynoszącym 17% wśród wszystkich skontrolowanych pojazdów.

Samochody używane, które szczególnie warto kupić

Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 2 do 3 lat:



Volkswagen Golf Sportsvan (2,0 proc. aut z poważnymi usterkami), Audi Q2 (2,1 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi TT (2,5 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 4 do 5 lat:



Volkswagen Golf Sportsvan (4,2 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen T-Cross (4,6 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi A6/A7 (4,7 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 6 do 7 lat:



Mazda CX-3 (6,5 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi TT (7,2 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen Golf Sportsvan (7,3 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 8 do 9 lat:

Mercedes klasy B (10,5 proc. aut z poważnymi usterkami),

Suzuki SX4 (10,8 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen Golf Sportsvan (10,9 aut z poważnymi usterkami).

Używane auto z Niemiec. Jakie modele warto kupić?



Biorąc pod uwagę, że średni wiek samochodu w Polsce wynosi około 15,5 roku, a średni wiek sprowadzanych do kraju używanych pojazdów wynosi około 11 lat, warto skupić się szczególnie na nowej kategorii wiekowej pojazdów w raporcie TUV - czyli tych mających od 12 do 13 lat. W przypadku samochodów w tej kategorii wiekowej, poważne usterki, które prowadzą do niezaliczenia obowiązkowej kontroli technicznej, zostały stwierdzone aż w 28,9% skontrolowanych pojazdów. Dla porównania, w przypadku aut w wieku od 4 do 5 lat, odsetek ten wynosił 8,9%, a w najmłodszej grupie wiekowej, czyli pojazdach w wieku od 2 do 3 lat, wynosił 5,7%.

Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 12 do 13 lat:

Audi TT (15 proc. pojazdów z poważnymi usterkami), Volkswagen Golf Plus (20,7 proc. aut z poważnymi usterkami),

Toyota RAV4 (21,3 aut z poważnymi usterkami).