Pół miliona kilometrów to dla nich rozgrzewka. Najtrwalsze auta na rynku

Spis treści: 01 Sprawdzili przebieg w 2 milionach aut

02 Te samochody osiągają najwyższe przebiegi

03 Te modele statystycznie przejadą najwięcej kilometrów

04 SUV-y o największych przebiegach

05 Top 10 modeli hybrydowych z największymi przebiegami

Sprawdzili przebieg w 2 milionach aut

Temu, jakie przebiegi osiągają obecnie samochody, przyjrzała się analityczna firma iSeeCars. Przeanalizowała ona ponad 2 mln amerykańskich pojazdów, które w ciągu roku zmieniły właściciela. Brano pod uwagę największe podawane przebiegi, ale z zastrzeżeniem, że przynajmniej 2,5 proc. samochodów osiągnęło podobny wynik. W ten sposób powstał ranking na bazie naprawdę ogromnej próby.

Analiza nie ma na celu oceny niezawodności wymienionych samochodów, gdyż ich właściciele prawdopodobnie już dokonywali różnych napraw w przeszłości. Zamiast tego, przedstawiamy ranking dotyczący trwałości i odporności pojazdów - gdyby napotykały one na poważne problemy, których rozwiązanie kosztowałoby więcej niż wartość samego auta (co nie jest rzadkością w kontekście starszych modeli), właściciele niewątpliwie zdecydowaliby się na zakup nowszych wersji. Nie jest to także średni ani maksymalny przebieg, jaki dany model może osiągnąć. Prezentowane wartości odzwierciedlają faktyczny przebieg, jaki konkretny model jest w stanie zrealizować, przy czym nadal istnieje zainteresowanie jego użytkowaniem. Rozważane zostały samochody z ostatnich 20 lat, które były dostępne na rynku przez co najmniej 10 lat.

Reklama

Wadą tego rankingu jest fakt, że był on robiony na rynku amerykańskim, więc wiele z uwzględnionych tu samochodów nie jest oferowana w Europie. Z tego też powodu pomijamy część bardziej szczegółowych rankingów, jak na przykład osobne zestawienie pick-upów.

Te samochody osiągają najwyższe przebiegi

Najbardziej ogólna kategoria, obejmująca samochody wszystkich segmentów, została zdominowana przez Toyotę - 10 na 20 modeli z największymi przebiegami należy właśnie do tego producenta. Co więcej aż 14 z nich to auta japońskich firm - tylko 6 należy do rodzimych, amerykańskich marek.

Zdjęcie Toyota Sequoia / materiały prasowe

Toyota Sequoia - 477 185 km Toyota Land Cruiser - 450 996 km Chevrolet Suburban - 427 654 km Toyota Tundra - 412 027 km GMC Yukon XL - 406 134 km Toyota Prius - 403 303 km Chevrolet Tahoe - 402 879 km Honda Ridgeline - 400 194 km Toyota Avalon - 395 432 km Toyota Highlander - 394 279 km Ford Expedition - 393 778 km Toyota 4Runner - 393 750 km Toyota Sienna - 385 610 km GMC Yukon - 384 562 km Honda Pilot - 381 104 km Honda Odyssey - 379 567 km Toyota Tacoma - 378 308 km Nissan Titan - 375 452 km Ford F-150 - 374 413 km Toyota Camry - 371 029 km

Te modele statystycznie przejadą najwięcej kilometrów

Ranking zawiera też kategorię, która jest o wiele bardziej istotna z punktu widzenia europejskiego kierowcy, ponieważ znacznie więcej z tych aut znajdziemy też na naszym rynku - to sedany i hatchbacki. Dominacja Japończyków jest tu bezapelacyjna - aż 9 na 10 aut pochodzi właśnie z tego kraju.

Zdjęcie Toyota Avalon / materiały prasowe

Toyota Avalon - 395 431 km Chevrolet Impala - 370 701 km Honda Accord - 363 982 km Toyota Camry - 359 284 km Lexus GS 350 - 334 412 km Honda Fit - 333 505 km Honda Civic - 330 454 km Lexus ES 350 - 329 339 km Toyota Corolla - 347 256 km Mazda 6 - 346 847 km

SUV-y o największych przebiegach

Amerykanie najbardziej kochają pick-upy, ale zaraz za nimi są SUV-y. Najlepiej takie duże, mające ponad 5,5 metra. Znaleźć tu można jednak także auta znane europejskim kierowcom.

Zdjęcie Chevrolet Suburban / materiały prasowe

Toyota Sequoia - 477 184 km Toyota Land Cruiser - 450 996 km Chevrolet Suburban - 427 654 km GMC Yukon XL - 406 134 km Chevrolet Tahoe - 402 879 km Toyota Highlander - 394 279 km Ford Expedition - 393 777 km Toyota 4Runner - 393 750 km GMC Yukon - 384 562 km Honda Pilot - 381 104 km Acura MDX - 367 690 km Cadillac Escalade ESV - 367 653 km Cadillac Escalade - 361 751 km Lincoln Navigator - 354 569 km Nissan Armada - 354 332 km Toyota Highlander - 350 958 km Honda CR-V - 347 505 km Lincoln Navigator L - 344 948 km Subaru Outback - 335 223 km Hyundai Santa Fe - 332 165 km

Top 10 modeli hybrydowych z największymi przebiegami

Elektryfikacja układów napędowych nie stoi na przeszkodzie w osiąganiu imponujących przebiegów. Co więcej, oszczędności uzyskane z niskiego zużycia paliwa pozwalają właścicielom na zrobienie tego stosunkowo niskim kosztem.

Toyota Prius - 402 642 km Toyota Highlander - 394 504 km Toyota Camry - 369 876 km Lexus RX 450h - 316 841 km Hyundai Sonata - 298 323 km Kia Optima - 295 240 km Lincoln MKZ - 286 614 km Ford Fusion - 282 048 km Porsche Cayenne - 246 473 km BMW serii 7 - 214 870 km

Raport iSeeCars potwierdza, że na rynku wciąż nie brakuje nowych samochodów, z którymi można się zaprzyjaźnić na długie lata, a czasem osiągać nimi przebiegi, o których starsze samochody mogą tylko pomarzyć.