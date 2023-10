Tankujesz na stacji paliwo do beczki? Ktoś może wezwać policję

Spis treści: 01 Ile litrów paliwa można legalnie zatankować i przewozić?

Przepisy nie zabraniają tankowania paliwa do dodatkowych zbiorników, a że obecnie mamy najtańsze paliwo w całej Europie, nie brakuje chętnych, którzy chcieliby zrobić jakieś zapasy. Szczególnie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po wyborach cena ulegnie zmianie i będzie bardziej odpowiadała rynkowym realiom. Eksperci mówią, że dziś paliwo powinno być droższe conajmniej o złotówkę.

Trzeba jednak wiedzieć, że w Polsce obowiązują przepisy ograniczające ilość paliwa, jaką można zatankować jednorazowo i przewozić w kanistrach i innych zbiornikach. Reguły te ustalają Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.



Jak zwykle w takich przypadkach nie można wozić dowolnej ilości paliwa w dowolnych pojemnikach. Jako że paliwo ,czy to benzyna czy olej napędowy zaliczają się do materiałów niebezpiecznych, można je przewozić tylko w szczelnych i zamykanych pojemnikach przeznaczonych do przewozu tego typu substancji i tylko w ilości określonej przez europejską umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).

Kanister, czy też zbiornik w którym przewożone jest paliwo przez osobę prywatną może mieć maksymalnie 60 litrów pojemności, a maksymalny limit ilości paliwa jakie możemy przewozić to 240 litrów na "jednostkę transportową" czyli jeden samochód/pojazd.

Nie można więc przyjechać na stację paliw z beczką o pojemności 200 l i wlać sobie do niej paliwo. Byłoby to sprzeczne z prawem i jeśli ktoś w tym momencie wezwałby na stację paliw policję, musielibyśmy liczyć się z koniecznością zapłacenia kary. Ale jeśli pojemnik będzie miał do 60 litrów pojemności i będzie przystosowany do transportu paliwa - możemy leganie wypełnić takie nawet cztery. O ile mamy potem gdzie je przechować.

Przepisy określają to szczegółowo. Kara wynosi:

3000 zł - za zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu,

2000 zł - za nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilości przekraczającej dopuszczalne limity na jednostkę transportową w rozumieniu przepisów ADR.

Kwestię możliwości przechowywania paliwa w pomieszczeniach typu garaż, czy komórka piwniczna, również regulują przepisy. Tu obowiązują zasady rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dopuszczalne limity paliwa, które możemy przechowywać w garażu zawarte w tym dokumencie wynoszą:

do 200 l benzyny w garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m2. Takie pomieszczenie musi być wykonane z materiałów niepalnych. Garaż murowany, lub blaszak to przykłady garaży wykonanych z materiałów niepalnych, ale drewniana szopa już nie.

do 60 l oleju napędowego lub 20 l benzyny w garażach innych niż wolnostojące o powierzchni do 100 m2. Paliwo musi być przechowywane w szczelnie zamykanych naczyniach (kanistrach lub beczkach) przystosowanych do takiego rodzaju cieczy. Chodzi o garaże stanowiące przybudowę domu mieszkalnego lub garaże w zabudowie szeregowej.

Jeśli chcemy przechowywać większą ilość paliwa, możemy tak zrobić, ale dopiero po spełnieniu dość restrykcyjnych wymogów przeciwpożarowych, a także uzyskaniu pozwoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i dozoru technicznego.