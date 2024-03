Porsche Taycan Turbo GT wreszcie pozamiatało Teslę. Setka w 2,2 s

Pamiętam jak Porsche za wszelką cenę starało się udowodnić, że Taycan będzie lepszy od Tesli Model S. Po tym jak tysiące filmików pokazujących amerykańskiego elektryka pokonującego na prostej supersamochody zalały internet, Niemcy poczuli mocną presję. Wszak "jakaś Tesla" nie może być lepsza od marki z Zuffenhausen, projektującej sportowe samochody od dziesięcioleci.

Walka Porsche z Teslą trwa od 5 lat

Pamiętam wideo, w którym jeszcze zamaskowany Taycan 20 razy pod rząd startował z procedury launch control, rozpędzając się za każdym razem do 200 km/h i uzyskując niemal identyczne wyniki. Jak podkreślali inżynierowie Porsche, Tesla może i jest szybsza rozpędzając się do 100 km/h w 2,5 s, ale po jednym, dwóch takich startach, ma problem z temperaturą baterii i musi obniżyć moc. Taycan Turbo S osiągający 100 km/h w 2,8 s może to robić wielokrotnie bez żadnego problemu.

Wideo youtube

Ponadto Porsche podkreślało, że ich elektryk potrafi wykręcać znacznie lepsze czasy na torze. To była prawda, ale Tesla odpowiedziała potem Modelem S Plaid mającym 1020 KM (Taycan "tylko" 761 KM), który z pakietem Track Pack przejechał Nurburgring w 7:25,2 s. O całe 13 sekund szybciej od Taycana Turbo S z pakietem Performance.

Taycan Turbo GT przyspiesza do 100 km/h w 2,2 s

Teraz Porsche nareszcie postawiło na swoim - 5 lat po debiucie Taycana, do sprzedaży wchodzi wersja po modernizacji, dostępna teraz także w nowej, topowej odmianie Turbo GT. Przyspiesza ona do 100 km/h w zaledwie 2,2 s i może jechać nawet 305 km/h.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach

Za tak piorunujące osiągi odpowiadają dwa silniki o łącznej mocy 789 KM, która podczas używania launch control rośnie do 1034 KM. Dodatkowo na 2 sekundy moc można podbić do 1108 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 1340 Nm. Uzyskanie tych ogromnych wartości wymagało między innymi zmianę falownika impulsowego sterującego silnikiem elektrycznym na taki o maksymalnym prądzie 900 amperów (topowe dotychczas Turbo S ma 600-amperowy). Poprawiono także i wzmocniono skrzynię biegów przy tylnej osi (wszystkie wersje Taycana mają dwubiegową przekładnię tylnego silnika).

Pełnię możliwości nowy Taycan osiąga jednak dopiero po zamówieniu jeszcze pakietu Weissach (o którym za chwilę). Dokładne dane techniczne prezentują się następująco:

Porsche Taycan Turbo GT - dane techniczne Turbo GT Weissach Moc 1108 KM 1108 KM Maksymalny moment obrotowy 1340 Nm 1340 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 2,3 s 2,2 s Przyspieszenie 0-200 km/h 6,6 s 6,4 s Prędkość maksymalna 290 km/h 305 km/h Zasięg 555 km 555 km Masa własna 2290 kg 2220 kg

Taycan Turbo GT jest lżejszy o 75 kg

Masa to oczywisty wróg samochodów sportowych, ale jednocześnie nieunikniona cecha aut elektrycznych. Dlatego inżynierowie zastosowali w Taycanie Turbo GT szereg elementów z włókna węglowego, z którego wykonano między innymi wykończenia paneli słupków B, górne elementy obudowy lusterek zewnętrznych i wstawki w osłonach progach. Wagę zmniejszają również kubełkowe fotele z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, lekkie elementy w sekcji bagażnika i rezygnacja z funkcji elektrycznego domykania tylnej pokrywy.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo GT

Taycan Turbo GT jest standardowo wyposażony w pakiet Dynamic, obejmujący zawieszenie Porsche Active Ride ze przygotowanym dla GT zestrojeniem. Ponadto pakiet obejmuje specjalnie opracowane opony letnie o wysokich osiągach założone na 21-calowe kute obręcze. Mają one ramiona frezowane specjalną metodą 3D, co zmniejsza wagę i jednocześnie pozwala skutecznie wentylować hamulce. Same hamulce są oczywiście ceramiczne.

Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach

Dla osób planujących faktycznie zabierać Taycana Turbo GT na tor (i to dość często), przygotowano pakiet Weissach. Oferuje on dodatkowe rozwiązania poprawiające aerodynamikę obejmujące deflektory powietrza w podwoziu i nowy przedni dyfuzor. Z tyłu pojawiło się nieruchome skrzydło wykończone włóknem węglowym, zapewniające dodatkowe 220 kg docisku.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach

Pakiet Weissach obejmuje także wyeliminowanie całego wyposażenia zbędnego podczas jazdy torowej. Miejsce standardowych tylnych siedzeń zajęła specjalnie przygotowana, lekka zabudowa z włókna węglowego, ze schowkiem za obudowami foteli kierowcy i pasażera z przodu. Zrezygnowano również z analogowego stopera pakietu Sport Chrono, który zwykle znajduje się na desce rozdzielczej, a także z dywaników podłogowych oraz wykładziny bagażnika. Ponadto zmniejszono ilość materiałów izolacyjnych. Taycan Turbo GT z pakietem Weissach ma gniazdo ładowania tylko po stronie pasażera, z ręczną, nie elektrycznie sterowaną osłoną. Masę zmniejszają także specjalne dźwiękochłonne i termoizolacyjne szyby oraz nagłośnienie Sound Package Plus mające głośniki tylko z przodu. W ten sposób udało się obniżyć masę własną do 2220 kg.

Porsche Taycan Turbo GT z rekordem Nurburgringu

Wszystkie te zmiany pozwoliły na wykręcenie naprawdę doskonałego czasu na Nurburgringu, który Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach pokonało w 7:07,55 min, deklasując Teslę Model S i ustanawiając nowy rekord toru dla seryjnych samochodów elektrycznych. Taycan Turbo GT stał się taż najszybszym czterodrzwiowym samochodem na Nurburgringu, bez względu na rodzaj napędu.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach

Porsche ustanowiło też rekord dla aut elektrycznych na torze Laguna Seca, który nowy Taycan pokonał w 1:27,87 min.

Porsche Taycan Turbo GT - cena

Samochód o tak niezwykłych osiągach musi swoje kosztować, ale wbrew pozorom Porsche nie podbiło bardzo ceny Taycana Turbo GT w porównaniu do wersji Turbo S. Oczywiście jak na standardy tego producenta.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach

Taycan Turbo S (952 KM) kosztuje obecnie 969 tys. zł, natomiast za Taycana Turbo GT zapłacimy 1,1 mln zł. Co ciekawe, auto z pakietem Weissach kosztuje tyle samo. Oczywiście, dużą częścią pakietu jest brak wielu elementów wnętrza oraz wyposażenia. Dla porównania Porsche 911 GT3 RS kosztuje 1,33 mln zł, a pakiet Weissach wymaga dopłaty 187 tys. zł.

Zdjęcie Obie wersje Taycana Turbo GT mają zmienioną aerodynamikę