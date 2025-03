Toyota zapowiada, że ten "+" odnosi się do "unikalnych cech napędu elektrycznego". Tak, w odróżnieniu od zwykłego C-HR, które dostępne jest jako klasyczna hybryda lub hybryda plug-in, C-HR+ będzie oferowane wyłącznie z napędem elektrycznym. Producent zaznacza jednak, że nie jest to wariant zwykłego C-HR, a zupełnie oddzielny model. Samochód bazuje na opracowanej specjalnie dla samochodów elektrycznych platformie e-TNGA.

Co więcej nowa Toyota C-HR+ ma 4 520 mm długości, co oznacza, że jest o niemal 16 cm dłuższa od hybrydowej C-HR (4 362 mm długości). Większy jest także rozstaw osi. W C-HR+ wynosi on 2 750 mm, czyli równo o 11 cm większy od tego w C-HR (2 640 mm). Dzięki temu udało się zagwarantować sporo miejsca w środku - Toyota zwraca uwagę, że pierwszy i drugi rząd siedzeń dzieli 900 mm. Miejsca na głowę, nawet mimo opadającej linii dachu, też nie brakuje. Co więcej pasażerowie z tyłu będą mieli własny panel klimatyzacji.

Zauważalnie większa jest również pojemność bagażnika. C-HR oferuje przestrzeń maksymalnie do 388 litrów. W przypadku C-HR+ to 416 litrów.

Większość funkcji obsługujemy z poziomu większego niż w C-HR (do 12,3 cala) 14-calowego ekranu multimediów z wbudowanymi fizycznymi pokrętłami do obsługi klimatyzacji (podobne rozwiązanie znajdziemy w Fordzie Mustangu Mach-E).

Toyota podaje dość oszczędne informacje na temat danych technicznych. Zaznaczono jednak, że topowa wersja będzie przyspieszać od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy. Producent zwraca uwagę, że we wspomnianej już najwyższej wersji napędowej C-HR+ będzie jednym z najmocniejszych samochodów Toyoty w Europie

Standardem będzie ładowarka pokładowa o mocy 11 kW. W wersji Executive samochód oferuje ładowarkę o mocy 22 kW. Korzystając z prądu stałego C-HR+ może przyjąć prąd o mocy do 150 kW. Toyota zapowiada, że w zależności od wersji zasięg w cyklu WLTP ma wynosić do 600 km. Producent zaznacza jednak, że są to jeszcze dane przed homologacją. Interesujące są zobowiązania serwisowe. Podstawowa gwarancja na akumulator obowiązuje 8 lat lub do 160 tys. km. Klienci będą mogli przedłużyć ją na okres do 10 lat lub do 1 mln km pod warunkiem wykonywania corocznych kontroli stanu baterii w autoryzowanych stacjach dilerskich Toyoty.