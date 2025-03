Ulga rehabilitacyjna na samochód należy do kategorii odliczeń limitowanych. Podczas składania zeznania podatkowego za 2024 rok (w 2025 roku), maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł. Jest to wartość stała, która nie jest powiązana z faktycznymi wydatkami poniesionymi na użytkowanie pojazdu.

Ulga przysługuje najbliższym osoby niepełnosprawnej, to znaczy współmałżonkom lub innym osobom zaliczanym do I grupy podatkowej (zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie). Należy pamiętać, że roczne dochody osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu nie mogły przekroczyć 21 371,52 zł w roku 2024.

Niezależnie od standardowej ulgi na samochód, istnieje możliwość skorzystania z odliczenia na przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dotyczy to wydatków na modyfikacje takie jak przerobienie układu hamulcowego, montaż systemów ułatwiających wsiadanie i wysiadanie, dostosowanie foteli czy lusterek.

W przeciwieństwie do podstawowej ulgi samochodowej, to odliczenie jest nielimitowane - podatnik może odliczyć wszystkie poniesione wydatki pod warunkiem ich udokumentowania. Co więcej, to odliczenie nie jest ograniczone wyłącznie do samochodów osobowych.