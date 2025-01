To odliczenie dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów zalicza się do tak zwanych ulg limitowanych. W 2025 roku podczas składania zeznania podatkowego za rok ubiegły, ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi maksymalnie 2280 zł . Kwota ta jest stała i nie zależy od rzeczywistych wydatków poniesionych na użytkowanie pojazdu. Za to, aby z niej skorzystać, wystarczy złożyć stosowne oświadczenie . Nie trzeba tu gromadzić faktur za paliwo, wymianę opon czy opłacanie składek OC, by udokumentować wydatki poniesione z tytułu wykorzystania samochodu do poprawy jakości życia codziennego osoby niepełnosprawnej.

Innego rodzaju odliczeniem jest ulga na przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Może to być przerobienie hamulca czy skrzyni biegów, zamontowanie systemów ułatwiających wsiadanie i wysiadanie z samochodu, regulacja foteli czy lusterek. Ulga rehabilitacyjna na przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej należy do kategorii nielimitowanych. Odliczyć można tu wszystkie poniesione na ten cel wydatki pod warunkiem ich udokumentowania. Co ważne, to odliczenie nie ogranicza się do aut osobowych.