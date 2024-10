To wynik zmian w przepisach związanych z zasadami orzekania o niepełnosprawnościach i kartach parkingowych, za które odpowiada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Chodzi o kwestię wydłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności w związku z epidemią COVID-19. Dotyczy to również kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością wydanych na podstawie ww. orzeczeń. Zgodnie z przepisami obowiązywały one do 30 września 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że sprawa dotyczy ok. 400 tys. osób.



Trudności z uzyskaniem karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spodziewał się masowego składania wniosków o wydanie nowego orzeczenia pod koniec obowiązywania wrześniowego terminu, co w oczywisty sposób wpłynęło na pracę organów wydających orzeczenia i wydłużyło czas oczekiwania. W efekcie groziła nam sytuacja, w której uprawnieni z powodów formalnych stracą prawo do świadczeń u uprawnień.

W związku z tym w sierpniu zmieniono przepisy, dzięki czemu osoby niepełnosprawne, które nie uzyskały do 30 września nowego orzeczenia, mogły zachować status do chwili jego wydania. Ale musiały spełnić jeden warunek.



Jak przedłużyć orzeczenie o niepełnosprawności

Aby uzyskać przedłużenie, konieczne było złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności do 30 września. Po otrzymaniu wniosku, przewodniczący powiatowego zespołu wydawał zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.



Wydłużenie ważności karty parkingowej - na jak długo?

Rozwiązanie to wydłużyło ważność przyznanych uprawnień, w tym kart parkingowych. Zgodnie z zasadą "maksymalnie do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność", osoby, których orzeczenia o niepełnosprawności straciły ważność do 30 września, po złożeniu wniosku przed tym terminem, mogą korzystać z przyznanych kart do 31 marca 2025 r.



Osoby, które nie złożyły odpowiedniego wniosku do 30 września, zgodnie z przepisami straciły dostęp do świadczeń, ulg, przywilejów, a także świadczenia wspierającego. Muszą teraz przejść całą procedurę i czekać na wydanie nowego orzeczenia. Niestety, w związku z kumulacją spraw związaną z masowym składaniem wniosków we wrześniu, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.